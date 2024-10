Ausstellung in Schramberg: Diese badisch-schwäbische Liaison gibt es in der Majolika zu sehen

1 Teppiche sind das Lebenselixier von Peter Renz. Foto: Philipp Moosmann

Die Ausstellung „Holz – Stahl – Wolle“ in der Majolika präsentiert drei Werkstoffe von drei Charakterköpfen. Was hat die 75. Ausstellung von Peter Renz mit Frauenbekanntschaften, mit oben und unten und mit Leerräumen zu tun? Wir verraten’s.









Neun Monate hat’s gedauert, bis das neueste „Baby“ von Peter Renz das Licht der Welt erblickte. Es ist die 75. Ausstellung des Schramberger Teppichhändlers. Und für diese holt er sich zwei Künstler in die Talstadt, die anhand von unterschiedlichen Werkstoffen Einblicke in ihre Gedanken- und Gefühlswelt erlauben. Fein aufeinander abgestimmt und doch auch solitär zu betrachten, entstand so eine spannende Trilogie, die in der lichtdurchfluteten Wandelhalle des Schramberger Majolika Firmenparks (SMF) präsentiert wird.