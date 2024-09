Andrea Heitzmann und Andrea Pfrengle zeigen am 27. September letztmals ihre Lieblingsstücke und hoffen auf viele Besucher.

Vier Monate lang haben Andrea Heitzmann und Andrea Pfrengle ihre Lieblingsstücke gemeinsam in den Räumen von „Tante Emma‘s Glück“ und der XR-C Academy von Petra Isabel Schlerit gezeigt. Zum Abschluss der Ausstellung wird jetzt noch einmal gefeiert.

Etwas ganz Besonderes war in den vergangenen Wochen in Schonachs Hauptstraße zu sehen. Unter dem Motto „Heim und Kunst mit Herz“ stellte Andrea Heitzmann in „Tante Emma’s Glück“ Schönes zum Dekorieren und Wohlfühlen aus, nebenan präsentierte Künstlerin Andrea Pfrengle ihre Skulpturen aus verschiedensten Arten von Stein.

Eine perfekte Mischung, die großen Anklang bei den Besuchern fand. „Besonders freut es mich, dass über die Sommermonate viele Touristen den Weg in unsere Räume gefunden und unser Ausstellungsangebot sichtlich genossen haben“, erklärt Andrea Heitzmann.

Tür an Tür haben sie ausgestellt und genau so feiern sie den Abschluss der gemeinsamen Präsentation am Freitag, 27. September, ab 16 Uhr.

So entsteht eine Skulptur

„Zu sehen sind an diesem Tag meine neuesten Arbeiten, die Ende Juni bei einem Studienaufenthalt in Carrara entstanden sind“, erzählt Andrea Pfrengle. „Außerdem bringe ich rohes Material und Werkzeug mit, um vor Ort das Entstehen einer Steinskulptur zu demonstrieren.“

Andrea Heitzmann freut sich, ihre neueste Herbstware und Deko-Ideen für die dunklere Jahreszeit zu präsentieren.

Es gibt Livemusik

Und das alles in gemütlicher Atmosphäre und mit Livemusik von Oleg Kochedykov – einem begnadeten und preisgekrönten Musiker, der sein Können auf verschiedenen Instrumenten zum Besten geben wird. „Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt“, so die beiden Frauen voller Vorfreude. „Einfach durch die Räume spazieren, genießen und inspirieren lassen“, empfehlen sie.