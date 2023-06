Eine Sonderausstellung zur NS-Vergangenheit und zum Geschehen direkt in Rottweil und der Region wird am Donnerstag im Stadtmuseum eröffnet.

Wer aufmerksam durch die Innenstadt geht, dem fallen schnell die silbernen Täfelchen mit Namen und Davidstern auf, die an so manchem Haus an die einstigen jüdischen Bewohner erinnern. In der NS-Zeit indes wurde das jüdische Leben in Rottweil sukzessive reglementiert. Anfeindungen, Enteignungen und Denunziationen, sorgten letztlich – wie in vielen anderen Städten – für den Niedergang der jüdischen Gemeinde.

Eröffnung am 22. Juni

Mit dem Thema befasst sich die Sonderausstellung „Ausgrenzung. Raub. Vernichtung. NS-Akteure und Volksgemeinschaft gegen die Juden in Württemberg und Hohenzollern 1933-1945“ des Gedenkstättenverbunds Gäu-Neckar-Alb und des Staatsarchivs Ludwigsburg, die am Donnerstag, 22. Juni, im Stadtmuseum eröffnet wird. Es werden auch lokale Beispiele, wie die Ausgrenzung und das Ende der Rottweiler Schwarzwälder Bürger-Zeitung von Wilhelm und Ernst Rothschild sowie der Zwangsverkauf der Majolika-Porzellanfabrik in Schramberg gezeigt.

Die Roten Tafeln, die bildreich und übersichtlich gestaltet sind, weisen eindrücklich auf die Eskalationsphasen während des NS-Regimes hin und bieten informative Einblicke. Die Vorgänge auf regionaler Ebene wurden in den vergangenen Jahren erstmals intensiv im Rahmen des vom Gedenkstättenverbunds Gäu-Neckar-Alb initiierten Projekts erforscht und aufgearbeitet und können auch in dem Sammelband, den es für 18 Euro im Stadtmuseum zu kaufen gibt, nachgelesen werden. Es sind zudem Textbeiträge unter anderem von Gisela Roming, Winfried Hecht und Bettina Eger-Heiß enthalten.

Unsere Empfehlung für Sie Der "Rottweiler mit BISS" Die wichtigsten Themen aus Rottweil und Umgebung kompakt in unserem Newsletter

Einladung an Schüler

„Es ist schön, dass wir hier den regionalen Blickwinkel haben und aufzeigen, was vor der eigenen Haustür passiert ist“, so Museumsleiterin Martina Meyr. Und in den Räumen im zweiten Obergeschoss des Stadtmuseums haben Besucher und Interessierte Ruhe und Raum sich auf die Thematik einzulassen. Auch Angelika Braun vom Verein „Ehemalige Synagoge Rottweil“, Mitveranstalter der Ausstellung, freut sich, dass die Thematik so ausführlich aufgezeigt werden kann, und hofft, dass auch Schulklassen das Angebot zahlreich wahrnehmen. „Wir bieten gerne Führungen für Schulklassen und Gruppen an – auch außerhalb der Öffnungszeiten. Auf Voranmeldung.“ lädt sie ein.

Die Eröffnung findet am Donnerstag, 22. Juni, um 18 Uhr mit Oberbürgermeister Christian Ruf statt. Interessierte sind willkommen. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 14 bis 16 Uhr. Eine öffentliche Führung mit Martin Ulmer, einem der Kuratoren der Schau, gibt es am 20. Juli, um 18 Uhr. Der Eintritt zur Ausstellung und Führung ist frei.

Infos zu Führungen unter Telefon 0741/7662, oder per Mail museen@rottweil.de