Klein mag sie sein, doch hinter dieser Ausstellung im Römermuseum Sumelocenna in Rottenburg steckt einiges. Das Thema: Graphic Novels, also Comics, die ihren Lesern nicht nur eine Geschichte erzählen, sondern auch historische Geschichte vermitteln.

Viele denken bei „historischen“ Comics sicherlich noch an die Abenteuer des unbeugsamen Galliers Asterix im Kampf gegen Julius Caesars Rom um 50 vor Christus, geschaffen von den franco-belgischen Comickünstlern René Goscinny und Albert Uderzo. Doch viel mit tatsächlicher Geschichte haben diese Hefte natürlich nicht zu tun. Stattdessen liegt der Focus auf Comics, die realistischere Bilder von historischen Gegebenheiten und Zeiten zeigen, ohne dabei den Unterhaltungsfaktor zu vernachlässigen.

Comics sind nicht nur lustige Bücher mit Bildern

Tatsächlich haben Comics schon lange das Vorurteil abgelegt, nur lustige bunte Bilder mit Sprechblasen zu sein und haben sich, vor allem in Frankreich und Belgien, im angloamerikanischen Raum und natürlich in Japan und Korea zu eigenen Kunstformen entwickelt, mit ganz anderen Möglichkeiten zur Vermittlung von Geschichten.

Gerade die Antike – sowohl die mythologisch verklärte als auch die historisch verbürgte – bietet Autoren und Illustratoren von Comics einen geradezu grenzenlosen Fundus an Themen für Geschichten. Dabei ist die Bandbreite auch visuell riesig und was in einem Comic abgebildet wird, ist nur von der Vorstellungskraft des Künstlers begrenzt.

Auch Workshops sind geplant

Der Fokus der Ausstellung im Sumolocenna, klein und gemütlich mitten im Museum gehalten und in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek entstanden, liegt insbesondere auf Comics und Graphic Novels, die sich mit der antiken Epoche unserer Region, dem heutigen Südwesten, auseinandersetzen. Auch bekannte Comickünstler und Illustratoren sind mit der Region verbunden: der in Rottenburg-Kiebingen lebende Peter Puck, der aus der Schweiz stammende und in Rottenburg lebende Thomas DiPaolo und der ebenfalls aus der Region stammende Haimo Kinzler. Ihre Arbeiten werden in Zusammenhang mit der Ausstellung ebenfalls vorgestellt.

Eine richtige Leseecke wurde eingerichtet. Sofas und Sessel laden gemütlich zum hinsitzen und Schmökern in den ausgelegten Graphic Novels ein. Doch nicht nur das: auch Vorträge und Comicworkshops sind im Lauf der Ausstellung angedacht. bei diesen Veranstaltungen soll das Medium an jung und alt, auch praktisch, vermittelt werden.

Infos zur Ausstellung „Klassisch illustriert. Die Antike in Comics und Graphic Novels“

Wo? – Im Sumelocenna-Museum in Rottenburg, Am Stadtgraben

Wann? – Vom 19. März bis zum 3. Juni zu den regulären Öffnungszeiten im Museum

Eintritt? – regulär 3 Euro, ermäßigt 2,50 Euro

Workshops:

Im Programm zur Ausstellung werden Workshops zum Comic-Zeichen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Wer Comics mag und gerne zeichnet, ist hier genau richtig!

Kurs 1: Comics zeichnen mit Haimo Kinzler für Kinder

Datum: 1. April

Uhrzeit: 14 bis 17 Uhr

Vom Comiczeichner Haimo Kinzler lernt man Tipps und Tricks, wie ein Comic entsteht und man produziert sein eigenes Comic.

Zielgruppe: Kinder von etwa acht bis 14 Jahren

Anmeldung bis 27. März an museen@rottenburg.de

Kurs 2: Mut zum Zeichenbuch – Workshop mit Thomas Di Paolo für Jugendliche

Datum: 14. April

Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr

Zeichnen und Skizzieren für unterwegs, Zeichen und Skizzieren zuhause: Mit einem Skizzenbuch ist alles möglich, um kreativen Launen nachzugeben. Ob als Reisetagebuch oder Ideenvorrat, als Spaß am genauen Hinschauen oder zum visuellen Experimentieren. Der Grafikdesigner Thomas Di Paolo zeigt, wie man die Angst vor weißen Seiten verliert und mit welchen Tricks und Tipps auch weniger Geübte ein ganzes Buch füllen können.

Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene

Anmeldung bis 11. April an museen@rottenburg.de

Bitte mitbringen: Ein festgebundenes Skizzenbuch oder Skizzenheft mit säurefreiem Papier, einen Tintenroller mit schwarzer Tinte, einen kleinen Pinsel und ein paar Lieblingsfarb- oder sonstige Stifte, falls vorhanden!

Kurs 3: Comics zeichnen mit Peter Puck für Kinder

Datum: 6. Mai

Uhrzeit: 11 bis 13 Uhr

Comiczeichner und –autor Peter Puck (2002 ausgezeichnet als „bester deutschsprachiger Comic-Künstler“) zeigt in seinem Comicworkshop für Kinder, wie man bekannte Comicfiguren nachzeichnen und eigene entwerfen kann, beantwortet Fragen rund um Comics, gibt Tipps und verrät Tricks zum Comic- und Cartoon-Zeichnen.

Zielgruppe: Kinder von etwa sieben bis zwölf Jahren

Anmeldung bis 28. April an museen@rottenburg.de

Kurs 4: Comics zeichnen mit Peter Puck für Erwachsene

Datum: 6. Mai

Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr

Comiczeichner und –autor Peter Puck zeigt in seinem Comicworkshop für Erwachsene, wie man bekannte Comicfiguren nachzeichnen und eigene entwerfen kann, beantwortet Fragen rund um Comics, gibt Tipps und verrät Tricks zum Comic- und Cartoon-Zeichnen.

Zielgruppe: Erwachsene

Anmeldung bis 28. April an museen@rottenburg.de