1 Kreisarchivar Uwe Folwarczny erläutert im Gewächshaus des Rosengartens die Kreis-Ausstellung. Foto: Pawlika

Eine Ausstellung zeigt anhand von verschiedenen Gegenständen die Geschichte des Landkreises. Sie macht Station in Rosenfeld.









Die Ausstellung „Der Zollernalbkreis in 50 Objekten“ ist am Wochenende im Gewächshaus des Rosen- und Skulpturengarten in Rosenfeld eröffnet worden. Zur Vernissage sind zahlreiche Besucher gekommen. Seit vergangenem Jahr tourt die Ausstellung durch den Landkreis und macht nun bis Ende August Station in Rosenfeld.