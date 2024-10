Ausstellung in Rosenfeld: „Eine der besten Blumenmalerinnen Deutschlands“

Ausstellung in Rosenfeld

1 Fritz Schelzke hat die floralen Ölgemälde seiner Mutter Liselotte Schelzke der Stadt als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Foto: Marschal

Florale Ölmalereien von Liselotte Schelzke sind derzeit als Dauerausstellung im Rathaus und im Alten Spital zu sehen. Ihr Sohn Fritz Schelzke hatte sie nach dem Tod seiner Mutter 2021 zu sich geholt und will sie der Öffentlichkeit präsentieren.









„In Deutschland gab es nur eine Handvoll Künstler, die so gut filigrane Blumen malen konnten“, sagt der Rosenfelder Fritz Schelzke über seine Mutter Liselotte. Die Bilder der Malerin, die im Jahr 2021 91-jährig gestorben ist, zeigen vor allem florale Motive in leuchtenden Ölfarben. In einer Dauerausstellung zieren Gemälde aus ihrem Nachlass nun die Wände im Treppenhaus des Rathauses und Wände im Alten Spital.