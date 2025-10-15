Ausstellung in Rheinfelden: Montenegro aus zwei Perspektiven

Die Malerin Jeannette Frei und der Fotograf Thomas Dix aus Grenzach-Wyhlen stellen in der VHS Rheinfelden zum Thema Montenegro aus.
Eine Entdeckungsreise nach Montenegro kann man auf zwei Arten unternehmen: Nächstes Jahr ist eine Exkursion mit der Rheinfelder Volkshochschule und der aus dem Balkanstaat stammenden Integrationsbeauftragten Slavica Stanojevic geplant. Eine andere Art von „Studienreise“ lässt sich zur Zeit im VHS-Haus machen. Es ist ein künstlerisches Sightseeing. Denn die Malerin Jeannette Frei und der Fotograf Thomas Dix, beide aus Grenzach-Wyhlen, zeigen in einer Doppelausstellung „Impressionen aus Montenegro“.