Der Regenwald hält im Pforzheimer Gasometer Einzug. Auf knapp 3500 Quadratmetern versetzt Künstler Yadegar Asisi die Besucher mitten hinein, in die Welt Amazoniens. Was Besucher für einen Ausflug wissen müssen.

Vogelzwitschern, das Rascheln der Blätter in den Baumkronen, ruhige Musik, die die Stimmung passend unterlegt – und dann wird es langsam dunkel. Das 360-Grad-Panorama im Gasometer Pforzheim nimmt Besucher seit Dezember 2024 mit auf eine Reise in den Regenwald.

Seit 2003 erarbeitet Künstler Yadegar Asisi “monumentale 360°-Panoramen mit einer Höhe von bis zu 32 Metern und einem Umfang von bis zu 110 Metern“, informiert das Gasometer in Pforzheim. In dem Gebäude wurde erstmals 2014 eines von Asisis Kunstwerken ausgestellt. Seitdem halten immer wieder die großen Panoramen Einzug.

Mit „Amazonien“ ist zum zweiten Mal ein Naturpanorama in Pforzheim zu sehen. Über die Corona-Zeit war das „Great Barrier Reef“ ausgestellt und bis Dezember vergangenen Jahres konnten sich die Besucher die alte Stadt „Pergamon“ anschauen.

Was erwartet die Besucher?

Mit dem neuen, fiktiven Panorama erwartet die Besucher eine Reise in den Regenwald. Durch die geschickte Zusammenstellung von Fotografien, Zeichnungen, Skizzen und Malereien erleben sie die Natur auf eine besondere Weise.

Im Panorama gibt es derweil viel zu entdecken. Von Ameisen bis hin zum Ozelot ist nahezu jede Tierart im Dschungel vertreten. Auch ein indigenes Volk, das am Fluss seine Hütten aufgestellt hat, gibt es zu sehen.

Und natürlich jede Menge verschiedene Pflanzenarten, die alle ihre Besonderheit aufweisen. Besonders wichtig sei es Asisi gewesen, Amazonien so zu zeigen, wie er es auf seinen Reisen erlebt hat. Das Besondere: Die Besucher erleben immer wieder einen Tag- und Nachtwechsel im Panorama. Dabei ändern sich Musik und Geräusche sowie die Lichtverhältnisse.

In der Ausstellung werden viele Aspekte erklärt. Foto: Salome Menzler

Doch schon bevor die Besucher in diese Welt eintreten, gibt es vieles zu sehen und zu lernen. In den Ausstellungsräumen vor dem Panorama werden die Besucher reichlich informiert: über die Tier- und Pflanzenwelt, über die Bedeutung des Regenwalds, den Klimawandel und die weiteren Gefahren, die den Regenwald bedrohen. Außerdem läuft ein kurzer Dokumentarfilm, in dem Asisi auf seinen Reisen durch Amazonien begleitet wird und erklärt, wie es zu dem Panorama gekommen ist.

Wann ist die Ausstellung geöffnet?

Das Gasometer Pforzheim ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr wird das Gebäude geschlossen. Während der Öffnungszeiten können Ausstellung und Panorama selbstständig oder per Führung erkundet werden.

Unter anderem sind Tierpräparate zu sehen. Foto: Salome Menzler

Besucher sollten laut Gasometer 60 bis 90 Minuten für den Besuch einplanen. Wer sich jedoch gerade das Panorama in seinen Einzelheiten anschauen will, sollte sich einen längeren oder zumindest keinen zeitlichen Rahmen setzen. Gerade durch Tag- und Nachtwechsel vergeht die Zeit sehr schnell.

Ein Enddatum der Ausstellung gibt es noch nicht. Das Team des Gasometers gehe von einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren aus, erklärt Angelika Taudien, Betriebsleitung des Gasometers, auf Anfrage unserer Redaktion.

Wo gibt es Tickets und was kostet ein Besuch?

Eintrittskarten gibt es entweder an der Kasse vor Ort oder im Internet. Jedoch kommt bei letzterem eine Servicegebühr dazu, die sich pro Karte erhöht. Gutscheine für einen Erwachseneneintritt, die an der Besucherkasse eingelöst werden können, gibt es auch im Parkhotel Pforzheim, in den Schmuckwelten, in der Tourist-Information und in der Geschäftsstelle des Pforzheimer Kurier.

Erwachsene: 13 Euro

Ermäßigt: 11 Euro

Kinder (6-16 Jahre): 6 Euro

Großes Familienticket (zwei Eltern mit maximal vier Kindern): 32 Euro

Kleines Familienticket (ein Elternteil mit maximal vier Kindern): 19 Euro

Feierabend-Ticket: 8 Euro

Gruppe ab 10 Personen: 11 Euro pro Person

Studentengruppe ab 10 Studenten: 8 Euro pro Student

Schüler- und Kindergartengruppe: 4,50 Euro pro Kind

Gibt es Führungen oder besondere Events?

Das Gasometer bietet dienstags, donnerstags, samstags, sonntags und an Feiertagen eine öffentliche Führung ab 11 Uhr an. Samstags, sonntags und an Feiertagen gibt es zusätzlich eine ab 14 Uhr.

Das Gasometer in Pforzheim Foto: Salome Menzler

Montags gibt es freien Eintritt für angemeldete Schulklassen. Hier kann eine Führung für 40 Euro gebucht werden. Für einen Gruppenbesuch rät das Gasometer, sich vom Besucherservice unter der Telefonnummer 07231/7 76 09 97 beraten zu lassen.

Außerdem gibt es an jedem letzten Freitag im Monat einen Rentnertag, an dem Senioren ermäßigten Eintritt zahlen. Für exklusive Veranstaltungen nach 18 Uhr kann die Eventlocation ebenfalls gebucht werden.

Wie komme am besten zum Gasometer und wo parke ich?

Das Gasometer hat die Adresse Hohwiesenweg 6, 75175 Pforzheim. Zum einen erreicht man die Ausstellung mit dem ÖPNV. Mit der Buslinie 1 fährt man bis zum Haltepunkt „Enzauenpark“ und läuft noch ein kurzes Stück.

Asisi zeigt in seinem Kunstwerk verschiedene Tiere und Pflanzen. Foto: Salome Menzler

Zum anderen gibt es direkt neben dem Gasometer ein Parkhaus mit kostenfreien Parkplätzen. Diese befinden sich in der angrenzenden Tiefgarage, für Busse gibt es Plätze vor dem Eingang.

Ist die Ausstellung barrierefrei?

Die meisten Bereiche des Gasometers sind barrierefrei für Rollstuhlfahrer zu erreichen. Auch der Turm inmitten des Panoramas ist bis auf zwölf Meter hohe Aussichtsplattformen mit einem Aufzug betretbar. Lediglich die oberste Plattform des Turm auf 15 Meter Höhe sowie die Dachterrasse des Bistros sind nicht barrierefrei.

Sind Hunde erlaubt?

Hunde und andere Tiere sind in der Ausstellung des Gasometers nicht gestattet.

Kann ich im Gasometer etwas essen gehen?

Im Gasometer gibt es ein Bistro, in dem sich Besucher hinsetzen können. Dort werden verschiedene Speisen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Mitgebrachte Speisen und Getränke sind dagegen nicht erlaubt.