Die Städtische Galerie Offenburg präsentiert noch bis zum 8. Oktober unter dem Titel „Step by Step“ eine umfassende Werkschau der Berliner Künstlerin Marion Eichmann. Ihre Werke lässt sie mit Graphit, Pigmenttusche und farbigen Papieren entstehen. Die Ausstellung nimmt Besucher mit auf eine Zeitreise durch Eichmanns teils skurriles Werk.

Das Entree in die Ausstellung reflektiert die künstlerischen Anfänge von Eichmann und zeigt kleinteilig bestückte Alltagsgegenstände ganz in Weiß: einen Kühlschrank voller Joghurtbecher und Milchflaschen, einen Tisch mit einem surrealen Stillleben, das von der Blumenvase über den Ordner zum Spielzeugkarussell reicht.

Den letzten Raum der Städtischen Galerie Offenburg hat die Künstlerin in einen monumental angelegten Waschsalon in großstädtischen Dimensionen verwandelt. Ganze Reihen von Waschmaschinen, dazu Getränke- und Zigarettenautomaten, Waschmittelbehälter, Überwachungskameras und Feuermelder sind dort zu sehen.

Die 1974 in Essen geborene in Berlin lebende Künstlerin zeigt bis Anfang Oktober Arbeiten aus zwei Jahrzehnten, lädt dazu ein, eine Kunst zu entdecken, die alltägliche Umgebung in Objekten aus Papier, Zeichnungen und plastisch angelegten Collagen reflektiert.

Werk wird über die Jahre bunter

Auffällig ist dabei die schrittweise Hinwendung zu immer mehr Farbe, einer plakativen Bildsprache, die durchaus mit der Rezeptur der „Pop Art“ kokettiert. Es gibt im Grunde nichts, das Eichmann nicht in ihrem Berliner Atelier aufbereitet und nachkreiert.

Da ist der exakt vermessene Porsche aus einer Garage in der Nachbarschaft zu finden, ein Spielautomat und ein Autobahnverkehrsschild, ein am Ende doch etwas verkleinerter Sattelzug, eine Einkaufstüte und eine Klimaanlage, eine Steckdose und eine Mülltonne und eine knallgelbe Hebebühne, die sie 2021 bei einem Kunstprojekt im deutschen Bundestag entdeckt und in Originalgröße detailgetreu abgebildet hat. Dazu sind üppig angelegte Blumensträuße und Zimmerpflanzen ausgestellt, die die Künstlerin komplett aus Papier anfertigte.

Eichmann arbeitet hauptsächlich mit der Schere

Marion Eichmann greift dabei nicht zum Pinsel. Sie zeichnet mit dem Bleistift, mit Graphit und Pigmenttusche, vor allem aber mit der Schere. Es wird ausgeschnitten, aufgeklebt und aufgebaut. Im „Waschsalon“ stehen sogar ein paar wuchtig angelegte Waschmaschinen mitten im Raum.

Direkt nach dem Studium hat sie „Weiß in Weiß“ gearbeitet und lediglich Konturen nachgezeichnet, Etiketten und Schriftzüge aufgemalt. Wie der Rundgang durch die Galerie zeigt, ist nach und nach immer mehr farbiges Papier dazugekommen. Beeindruckend sind dabei die Detailschärfe sowie die faszinierend kleinteilige Umsetzung in ihren Zeichnungen und Objekten.

Marion Eichmann setzt dabei auch immer wieder humorvoll kleine Irritationen. In der Kühlschranktür entdeckt der Betrachter eine Zigarettenschachtel, auf dem Tisch ein winziges Spielzeugauto und ein selbstgebasteltes Buch.

Ansichten großer Städte mit Liebe zum Detail

Vor einer Hochhauswand stehend, kann der Betrachter den Blick über die Fenster streifen lassen, über gewellte Vorhänge und Zimmerpflanzen, Lampen, einen winzigen Teddybären auf den Fenstersimsen. Zu den plastischen und reliefartig aufgebauten Arbeiten gesellen sich aber auch reine Zeichnungen: Ansichten großer Metropolen wie New York und Tokio – detailgenau und doch auch bewusst abweichend vom Original. Dazu durch und durch grafisch angelegte Industrieareale, ein paar Zeichnungen, die als Vorstudien für große Projekte angefertigt wurden.

Noch bis zum 8. Oktober

Die Ausstellung Marion Eichmann „Step by Step“ ist noch bis Sonntag, 8. Oktober, in der Städtischen Galerie in Offenburg zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag, 14 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr. Mehr Infos, auch zum Begleitprogramm der Ausstellung, gibt’s im Internet auf der Webseite der Galerie www.galerie-offenburg.de.