Seit 2007 ist Conny Brombacher künstlerisch vielseitig aktiv und stellt nun 30 kreative Arbeiten verschiedener Stilrichtungen in ihrem schmucken, großen Garten an der Torgasse zwischen Haltingen und Weil am Rhein aus. Die Zufahrt ist ausgeschildert.

An der Kunstakademie Basel hatte sie etliche Kurse belegt, auch Unterricht bei einer Malerin in Badenweiler genommen und seither verstärkt Arbeiten in Aquarell, Acryl, Spachteltechnik und neuerdings auch Werke in Siebdruck als Ausdruck ihrer Kreativität und Vielseitigkeit gestaltet. Im vergangenen Jahr ging Conny Brombacher, die unter anderem in der Freiluftgalerie Art-Dorf Ötlingen mit großformatigen Kunstwerken vertreten war, in einer Gemeinschaftsausstellung mit dem Lörracher Künstler und Galeristen Dieter Korb erneut an die Öffentlichkeit. Auch bei Josko Fitness am Dreispitz in Binzen hat die 70-Jährige, die schon immer ein Faible für die künstlerische Betätigung hatte und sich seit dem Rückzug aus dem Berufsleben als Fitnesstrainerin mit eigenem Studio in Haltingen verstärkt der Kunst widmet, einige ihrer Werke ausgestellt, ebenso gab es Ausstellungen in Bad Bellingen und Stuttgart. Zudem hatte Conny Brombacher, die mit ihren Gemälden auch die Fantasie der Betrachter anregen will, bei einem künstlerischen Wettbewerb in Konstanz einen Preis für ihre dynamischen Farbkompositionen gewonnen.

„Schon mein Vater Anton Kunzweiler hat viel und gerne gemalt“, sagt die Weiler Künstlerin, die gerne abstrakt malt, aber seit vielen Jahren auch figürlich zeichnet. Conny Brombacher ist nicht auf eine künstlerische Richtung festgelegt, sondern experimentiert gerne mit neuen Techniken, wie dies bei ihrer neuen Ausstellung am Tüllinger zu sehen sein wird.