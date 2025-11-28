Ausstellung in Oberschopfheim: Entstehung des Dreiangels auf Fotos festgehalten

Der Historische Verein Oberschopfheim lädt an den beiden Sonntagen, 30. November und 7. Dezember, zur Fotoausstellung ins Obergeschoss der Arztpraxis Matzdorf ein.
Im Obergeschoss der Arztpraxis auf dem Dreiangel in Oberschopfheim befinden sich noch Räume, die eigentlich auf eine weitere Nutzung warten. Rigipsplatten dekorieren die Wände, überall schauen Kabel und Mörtelverputz heraus. Für eine erste Ausstellung – „25 plus ein Jahr Einweihung des Dreiangelplatzes“ – brauche es aber gar keine verputzten und hoch dekorierten Räume.