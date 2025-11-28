Ausstellung in Oberschopfheim: Entstehung des Dreiangels auf Fotos festgehalten

Im Obergeschoss der Arztpraxis auf dem Dreiangel in Oberschopfheim befinden sich noch Räume, die eigentlich auf eine weitere Nutzung warten. Rigipsplatten dekorieren die Wände, überall schauen Kabel und Mörtelverputz heraus. Für eine erste Ausstellung – „25 plus ein Jahr Einweihung des Dreiangelplatzes“ – brauche es aber gar keine verputzten und hoch dekorierten Räume.

Umso mehr werden gut 350 Fotos aus dem Fundus von Hubert Röderer zu sehen sein und von einer der am längsten währenden Baustellen in der Geschichte der Gemeinde Friesenheim berichten. Nahezu das ganze Dorf ist damals zur offiziellen Einweihungsfeier des Platzes im Jahr 1999 gekommen. Geballt sind die Erinnerungen des Altortsvorstehers Willi Ehret an Diskussionen mit Ratskollegen um die Zusage der erforderlichen finanziellen Mittel. Während die Wände gerichtet werden, plauderte Ehret gegenüber der Lahrer Zeitung aus dem Nähkästchen.

Zwei Jahre nach Baubeginn gab es aufgrund anderer Projekte einen Baustopp

Wenn es heißt „Dreiangel“ tauchen für Generationen, die die langjährigen Sanierungsarbeiten miterlebt haben, Bilder von aufgerissenen Straßen, tiefen Gruben vor dem geistigen Auge auf. In der Ausstellung werden all diese fotografisch abgespeicherten Bilder Realität. Nahezu 14 Millionen Deutsche Mark hat diese Maßnahme, genannt „Dorfbachverdolung, Bau eines Bachsammlers sowie die Kanalsanierung in der Oberdorfstraße und im Laubengässle“ gekostet, erzählte Ehret gegenüber der Lahrer Zeitung. Damals habe es bereits für die Sanierung der Kanalisation Fördermittel von Kreis und Land gegeben, die immerhin sieben Millionen Deutsche Mark der Kosten gedeckelt hätten. Im Jahr 1992 erhielt der Ort grünes Licht für das Vorhaben. Von 1994 bis 1998 gab es einen Baustopp, weil im Gemeinderat nicht die Freigabe für die jeweiligen Haushaltsjahre gegeben war. Für Oberschopfheim hieß dieser Zustand in der Straße „zugeworfene Baustelle“, so Ehret. Der Ort war auf die neue Kanalisation angewiesen. Das gesamte Oberflächenwasser aus dem Bereich der Oberdorfstraße und den Straßen reihum lief schnurstracks in den Bach. „Über die Qualität des Bachwassers müssen wir gar nicht erst reden“, sagte Ehret. Unabdingbar war die Sanierung, aber bei fehlenden Mitteln eben nur mit einer Zeitverzögerung von nahezu zwölf Jahren, gemessen an der Freigabe im Jahr 1992 über den Gemeinderat.

Der Dreiangel hat den Altortsvorsteher viele schlaflose Nächte gekostet

Das Abwasser aus den Hausanschlüssen lief in dünnen Rohren knapp 30 bis 40 Zentimeter unter der Erde ab. Viele Anwohner verfügten noch über private Klärgruben in den Höfen. All dies hatte mit dem Jahr 2004 ein endgültiges Ende. Ehret hat die Daten noch alle abrufbereit im Kopf. Oft habe ihn der Dreiangel schlaflose Nächte gekostet. Ohne die große und umfassende Sanierung der Kanalisation hätte es das Neubaugebiet Kirchenried nicht gegeben. Die Zukunft von Oberschopfheim war mit dieser Maßnahme für Generationen gesichert. Erst von 1998 waren wieder Mittel vorhanden und das große Bauwerk wurde im Jahr 1999 mit neuem Dreiangel-Brunnen fertiggestellt. Von 2002 bis 2004 dauerte es bis sowohl das angrenzende Laubengässle als auch ein Teil der Leutkirchstraße bis raus zum Bachsammler an der B 3 fertiggestellt waren.

Gerichtet wurden Stellwände, die der Historische Verein anlässlich der 1250-Jahrfeier gekauft hat und diese auch immer den Vereinen kostenfrei zur Verfügung stellt. Im Handumdrehen hat das Team um den Vorsitzenden Ehret mit Cordula Hollerbach-Malutzki, Joachim Haag, Dietmar Jägerbauer, Bruno Schaubrenner und Ortsvorsteher Michael Jäckle die Wände in einem Dreiergestirn platziert.

Zugang

Die Oberschopfheimer Geschäftsleute laden morgen, Sonntag, ab 11 Uhrzum Weihnachtsmarkt ein. Von 13 bis 18 Uhr ist die Ausstellung im Obergeschoss der Matzdorfpraxis geöffnet. Der Zugang ist über die Westseite, wo sich das Treppenhaus befindet, oder barrierefrei mit dem Aufzug über die Oberdorfstraße erreichbar.