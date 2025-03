Die Geschichte wird erlebbar mit der Ausstellung „ÜBER+RESTE der Waffenfabrik“ in der Klostergalerie gemacht . Artefakte, die durch einen Luftangriff der Alliierten als verloren galten, können nun besichtigt werden.

„Nicht nur Steinzeit und Mittelalter – auch die Neuzeit ist aus archäologischer Sicht interessant“, so Klara Pieper, ehrenamtliche Beauftragte des Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg.

Diese Aussage findet nun eindrückliche Bestätigung in der Klostergalerie, wo bis Ende März während der Öffnungszeiten des Oberndorfer Rathauses die Ausstellung mit dem Titel „ÜBER+RESTE der Waffenfabrik“ besucht werden kann.

In enger Zusammenarbeit von Stadtarchivar Simon Zimmermann und den Stadtarchäologen Klara und Bernd Pieper ist eine sehr anschaulich aufbereitete Dokumentation entstanden. In den Zeitenstrahl sind eingeordnet: das historische Bildmaterial und die Beschreibungen, die Ausgrabungsfunde in den Glasvitrinen. Alles ist zur Besichtigung freigegeben.

Geschichte wird erlebbar gemacht

„Ich freu mich sehr, dass wir die jüngere Geschichte Oberndorfs in einer ganz prägenden Ära der Öffentlichkeit zugänglich machen können“ – in diese Worte legte Bürgermeister Matthias Winter sein Dankeschön an das Ehepaar Klara und Bernd Pieper für deren ehrenamtliches Engagement.

Es sei ein sehr wertvolles Hobby für die Allgemeinheit, weil es auch die Chance biete, das eine oder andere Artefakt öffentlich zur Schau zu stellen und somit den Menschen die Gelegenheit gebe etwas über ihre Stadt zu erfahren und deren Geschichte erlebbar zu machen.

Ausgrabungsfunde aus dem 19./20. Jahrhundert

Die Ausgrabungsfunde – allesamt aus dem 19. und 20. Jahrhundert – wurden entdeckt und sichergestellt bei der Verlegung der Nahwärmeleitung Ende 2023 auf dem Parkplatz zwischen der ehemaligen Klosteranlage und dem Schwedenbau.

Hier befand sich im Mittelalter und der frühen Neuzeit der Klostergarten, in welchem im frühen 19. Jahrhundert das Hammer- und Roheisenwerk für die Königlich-Württembergische Gewehrfabrik errichtet wurde.

Bodenplatten – entdeckt im ehemaligen Fabrikationsbereich. Foto: Holzer-Rohrer

So sind es insbesondere Überreste von Fabrikanlagen, die baugeschichtlich bis in die Entstehungszeit der Waffenfabrik zurückreichen, die dokumentiert werden konnten. Vor fast genau 80 Jahren, am 22. Februar 1945, wurden die Gebäude, die sich damals auf dem heutigen Parkplatzareal befunden hatten, bei einem Luftangriff der Alliierten zerstört.

Dass infolge der Baumaßnahme überhaupt Anschauungsmaterial sichergestellt werden konnte, ist der Tatsache geschuldet, dass die Piepers immer wieder archäologische Baubegleitungen im Raum Oberndorf durchführen – wofür ihnen Bürgermeister Matthias Winter „höchsten Respekt“ aussprach.

Fund interessanter Überreste

Mittels Aufnahmen mit einer Drohne und der maßstabsgerechten Überlagerung von verschiedenen Bildern mit historischem Kartenmaterial, konnten fast alle Befunde bestimmten Gebäuden und Bereichen zugeordnet werden. Normalerweise gehen die Berichte der Piepers nur an die Stadtverwaltung und das Landesamt für Denkmalpflege.

Die Öffentlichkeit bekommt im Regelfall gar nicht mit, welche interessante Dinge die archäologische Baubegleitung zu Tage fördert. Da es sich hier um die Keimzelle der Oberndorfer Waffenproduktion und frühen Industrialisierung handelt, hielt man eine öffentliche Dokumentation in Form einer Ausstellung für angebracht.

Insbesondere auch deshalb, weil man nach den Zerstörungen des zweiten Weltkriegs und den nachfolgenden Abbrucharbeiten mit solch interessanten Überresten nicht rechnete. Auch wollte man diese Gelegenheit wahrnehmen, die Arbeit des Ehepaares Pieper in den öffentlichen Fokus zu rücken.

Lokale Geschichte für die Nachwelt bewahren

Simon Zimmermann, Leiter des Museums und Stadtarchivs, führte durch die Ausstellung, Klara Pieper ergänzte, sprach von ihren Erfahrungen, beantwortete Fragen zu ihrer Arbeit, und es war nicht zu übersehen, mit welcher Begeisterung und Liebe sie sich diesem Ehrenamt widmet, in welches sie ihre komplette Freizeit investiert. Denn Suchen, Graben, Freilegen, Säubern, Einmessen, Fotografieren, die Arbeit am Rechner und das Verfassen der Berichte nehmen sehr viel Zeit in Anspruch.

Doch gemeinsam mit ihrem Mann, der bei der Eröffnung leider nicht dabei sein konnte, hat sich Klara Pieper mit ganzer Leidenschaft dem Ziel verschrieben, wichtige Aspekte der lokalen Geschichte für die Nachwelt zu bewahren. Bürgermeister Matthias Winter bedankte sich für die wertvollen Mosaiksteine, welche diese Ausstellung ins Puzzle der Stadtgeschichte einfügt.