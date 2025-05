Schon vor der offiziellen Eröffnung lag eine besondere Stimmung im Raum: angeregte Gespräche, erwartungsvolle Blicke, erste Begegnungen mit der Kunst. Digital Art gibt dem Innern des Klosterbaus ein neues Gesicht.

Eröffnet wurde die Veranstaltung musikalisch: Loreen und Steffen Wißmann sorgten mit ihrer gefühlvollen Interpretation der Adele-Ballade „Make You Feel My Love“ für Gänsehautmomente.

Anschließend begrüßte Bürgermeister Matthias Winter die Anwesenden Ansprache. „Das ist einer dieser Anlässe mit Gesang und Kunst, bei denen mir immer wieder bewusst wird, wie untalentiert ich selbst bin. Aber auch Menschen wie mich braucht es – die, die Kunst bestaunen und wertschätzen“, merkte er mit einem Augenzwinkern an.

Neue Perspektiven

Winter betonte, wie bereichernd es sei, Kunst im öffentlichen Raum zu erleben – auch ganz alltäglich im Rahmen von Amtsgeschäften. „Wer künftig ins Amtshaus kommt, kann sich nun wieder mit den Werken auseinandersetzen, die Wartezeit verkürzen – und dabei vielleicht neue Perspektiven gewinnen.“

Die ausgestellten Werke von Dennis Pchaik („dPictures“) trafen auf große Resonanz. Sie zeigen eine eindrucksvolle Mischung aus Abstraktion, Tiefe und feinsinniger Bildsprache – mal aufwühlend, mal träumerisch.

Loreen und Stephan Wißmann gestalten die Eröffnung musikalisch intensiv. Foto: Altmann/Stadt Oberndorf

Die Werke stammen aus unterschiedlichen Lebensphasen des Künstlers – sie spiegeln nachdenkliche Momente ebenso wie glückliche, unbeschwerte Zeiten. Die Arbeiten sind übrigens keine einfachen Kunstdrucke, sondern exklusive Einzelstücke oder streng limitierte Editionen.

Musicaltitel als Sinnbild

Musikalisch ging es weiter mit dem Song „A Million Dreams“ aus dem Musical The Greatest Showman. Auch dieser Titel passte zum Thema des Abends. Ein Zitat daraus beschreibt Pchaiks Schaffen wohl besonders gut: „Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head – a million dreams are keeping me awake.“

Den emotionalen Höhepunkt des Abends bildete die Laudatio von Pchaiks enger Freundin Vanessa Netzer. Sie blickte zurück auf den Beginn ihrer Freundschaft – ausgelöst durch eine einfache E-Mail mit einer höflichen Anfrage zur Ausstellung.

Echte Werte

Was folgte, war nicht nur eine künstlerische Zusammenarbeit, sondern eine persönliche Verbindung, die weit über das Berufliche hinausging.

„Dennis hat Werte – echte, tiefe, gelebte Werte. Und er trägt sie mit einer Konsequenz, die selten ist. Ob als Künstler, Freund oder Kollege – wer ihm begegnet, nimmt etwas mit,“ so Vanessa Netzer.

Ausstellung bis Mitte August

Nach der offiziellen Eröffnung lud der Künstler selbst zum weiteren Erkunden der Werke ein – begleitet von einem Glas Sekt, Gesprächen und vielen strahlenden Gesichtern.

Die Ausstellung ist bis zum 15. August im Rathaus Oberndorf zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich.