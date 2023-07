1 Sie kennen sich im Schwarzwald aus und entdecken die verborgensten Plätze: Alex Kijak (links) und Corvin Ölschläger. Foto: Alex Kijak

Sie eint die Verbundenheit zum Schwarzwald: Alex Kijak und Corvin Ölschläger zieht es als Hobbyfotografen raus in die Natur. Bei einer Ausstellung in der Neubulacher Bergvogtei werden ganz besondere Werke der beiden Kumpels zu sehen sein – deren Herzen aber unterschiedlich fürs Fotografieren schlagen.









Wenn Alex Kijak und Corvin Ölschläger eine Kamera in der Hand haben, drücken sie nicht einfach wahllos ab. Die beiden Kumpels haben ein Auge für die ganz besonderen Motive. Ob Sonnenaufgänge, Wasserfälle oder ein mit Moos bedeckter Wald – in ihren Fotos halten sie die Schönheit der Natur fest. Ihre Verbundenheit zum Schwarzwald bringt Kijak (34) und Ölschläger (30) immer wieder auf neue Pfade. Und so entstanden unzählige Bilder aus der Heimat, mit denen sie die Betrachter berühren. Genau das wollen sie im Zuge der Vernissage „Eine faszinierende Reise durch den Schwarzwald“, die Ende Juli in der Bergvogtei beginnt. Zwölf Exemplare der Hobbyfotografen – unter anderem die beiden nebenstehenden – können in der Vernissage neben den Werken anderer Künstler bewundert werden. Alle vereint eines: Sie drücken die Liebe zur Natur aus.