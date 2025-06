Ausstellung in Nagold: 700 Fotos beleuchten Pfingstbutz-Brauchtum

Weit über einer Woche läuft nun schon die Pfingstbutz-Brauchtumsausstellung von Emmingen und Pfrondorf in der Volksbank in Nagold. Zahlreiche Gäste, darunter Philipp Baudouin, Vertreter der Stadt Nagold, Katharina Stolz und Tina Steudner-Caps von der Volksbank , die beiden Ortsvorsteher von Emmingen und Pfrondorf, Gemeinde- und Ortschaftsräte sowie Mitglieder der beiden Kulturvereine waren bei der offiziellen Eröffnung vertreten.

Herz für dieses Brauchtumsgeschehen

Wie Siegfried Vetter, Initiator dieser Ausstellung, betonte, habe er schon Jahrzehnte ein Herz für dieses Brauchtumsgeschehen entwickelt. „Je älter ich wurde, umso intensiver beschäftigte ich mich mit diesem über 130-jährigen Brauch.“ Zuhause in Ebhausen hat der „Pfingstbutzfunktionär“ in mühevoller Kleinarbeit zwölf große Alben mit mehr als zwölfhundert Bildern zusammengestellt. 700 in verschiedenen Größen sind in der Volksbank in Nagold zu sehen.

Auch die beiden Ortsvorsteher Uwe Müller (Emmingen) und Udo Vollmer (Pfrondorf), sprachen von einem einmaligen Erlebnis was diese Ausstellung alles zu bieten habe. Sie zollten dem Initiator Siggi – wie er sich zu nennen pflegt – viel Lob. Es sind nicht nur Aufnahmen zu sehen, sondern auch etliche Texte und Zeitungsartikel. Diverse Requisiten sowie ein zehnminütiger Film runden die Ausstellung ab.

Ein weiterer Dank ging auch an die Marketingabteilung der Volksbank für die Überlassung der Ausstellungsfläche. Die Ausstellung selbst läuft noch bis Freitag, 13. Juni.

Am Pfingstmontag geht es wieder los

Dann blickten die Ortsvorsteher noch nach vorne.: So wird das Pfingstbutz-Geschehen am Pfingstmontag, 9. Juni, in den beiden Nagolder Stadtteilen wieder lebendig. Jeweils ab 7.30 Uhr sind die Binder in Emmingen wie auch in Pfrondorf bei ihrer Arbeit. Dieses Schauspiel können Interessierte bewundern. Um circa 9 Uhr zieht der Pfingstbutz dann mit seinem Gefolge durch die Straßen und Gassen. Bei Fragen steht der Vetter unter Telefon 0170/7 34 67 93 zur Verfügung