Ausstellung in Lörrach: Wenn sauberes Wasser zum Luxus wird

Unicef Lörrach hat im Rathausfoyer eine Ausstellung über Wasser und seine Bedeutung für Kinder und alle Menschen eröffnet.

Auf zwanzig Tafeln mit eindrücklichen Fotografien zeigt die Ausstellung, wie der Klimawandel den Zugang der Menschen zu sauberem Trinkwasser in ausreichender Menge gefährdet, wie er Extreme wie Dürre und Überschwemmungen fördert und wie sich das vor allem auf die Kinder weltweit auswirkt. Der 14-jährige Nathan Langen eröffnete die Vernissage am Montag mit einem wunderschönen, vor Temperament sprühenden Stück auf der Geige.

„Trinken ist lebensnotwendig“, stellte Oberbürgermeister Jörg Lutz in seiner Ansprache fest. Er appellierte an alle Menschen, auch in Lörrach, sich für den Klimaschutz und damit für eine sichere Wasserversorgung der Kinder und aller Menschen weltweit einzusetzen.

920 Millionen Kindern fehlt es an Wasser

„Wir leben in einer begünstigten Region“, sagte Christine Langen, die Vorsitzende von Unicef Lörrach, und wünschte sich ein solidarisches Engagement für die Weltgemeinschaft. „Die Klimakrise ist nicht nur eine Umweltfrage, sondern längst auch eine Kinderrechtsfrage“, formulierte sie in der Einladung zur Vernissage. Dies belegte sie mit Zahlen: 920 Millionen Kinder seien von Wasserknappheit betroffen. Verschmutztes Trinkwasser und mangelnde Hygiene seien die häufigste Ursache von Durchfallerkrankungen, an denen täglich 1200 Kinder unter fünf Jahren sterben. Die Ausstellungstafeln zeigen, wie sich Wasserknappheit oder auch Überschwemmungen auf das Leben von Kindern auswirken.

Unicef hilft durch den Bau von Brunnen

Auf einer Tafel schöpft ein Mädchen Wasser aus einem staubigen Erdloch. In afrikanischen Ländern würden bei Dürre vor allem die Mädchen auf weite Wege zum Wasserholen geschickt, erzählte Christine Langen. Die Folge: Sie hätten keine Zeit für die Schule.

Die Ausstellung zeigt aber auch, wie Unicef hilft, etwa durch den Bau solarbetriebener Brunnen, oft in der Nähe von Schulen. Oder durch Prävention: Die Organisation zeigt zum Beispiel Schulkindern, wie man Schatten und Feuchtigkeit spendende Bäume und Gemüse pflanzt - wie auf einer Tafel zu sehen ist.

Die Erwachsenen der Arbeitsgruppe von Unicef Lörrach und die Juniorbotschafter haben die Ausstellung von der Bundesgeschäftsstelle nach Lörrach geholt und aufgebaut. Sie laden Schulklassen und alle Interessierten ein, die Tafeln im Rathausfoyer anzusehen und über den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und sicherer Trinkwasserversorgung nachzudenken.

Die Ausstellung ist bis Freitag, 12. Juni, im Foyer des Rathauses Lörrach, Luisenstraße 16, zu sehen.