Ausstellung in Lörrach: Wenn sauberes Wasser zum Luxus wird

Unicef Lörrach hat im Rathausfoyer eine Ausstellung über Wasser und seine Bedeutung für Kinder und alle Menschen eröffnet.
Auf zwanzig Tafeln mit eindrücklichen Fotografien zeigt die Ausstellung, wie der Klimawandel den Zugang der Menschen zu sauberem Trinkwasser in ausreichender Menge gefährdet, wie er Extreme wie Dürre und Überschwemmungen fördert und wie sich das vor allem auf die Kinder weltweit auswirkt. Der 14-jährige Nathan Langen eröffnete die Vernissage am Montag mit einem wunderschönen, vor Temperament sprühenden Stück auf der Geige.