Ausstellung in Lahr: So sähe Baden-Württemberg aus, wenn nur eine Partei regiert

Die Initiative „Landtagswahl.ai“ hat eine künstlichen Intelligenz gebeten, Wahlprogramme in Wimmelbilder zu übersetzen. Die Ergebnisse werden aktuell in Lahr ausgestellt.
Was könnte sichtbar werden, wenn politische Ziele, Werte und Prioritäten einer Partei konsequent und vollständig umgesetzt würden? Mit dieser Frage hat eine Initiative aus dem VHS-Verband Baden-Württemberg, der Landeszentrale für politische Bildung und dem Institut für Demokratie und KI eine künstliche Intelligenz beauftragt. Herausgekommen ist die Bilderreihe „Landtagswahl.ai“, die es aktuell im Haus zum Pflug der Volkshochschule Lahr zu sehen gibt.