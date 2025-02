Ausstellung in Lahr: Bei der Künstlerin Peco Kawashima steht das Holz im Mittelpunkt

1 Peco Kawashima stellt unter anderem Münzscheiben mit japanischen Sinnsprüchen aus. Foto: Haberer

In der aktuellen Ausstellung zeigt die Galerie des Kunstvereins „L’art pour Lahr“ Arbeiten der in Karlsruhe lebenden Künstlerin Peco Kawashima. Zentral in der Schau sind drei Rauminstallationen, bei denen es etwa um die letzte Reise des Menschen geht.









Link kopiert



Nach einem Architekturstudium in ihrer Heimatstadt Kyoto ist die heute 45-jährige Japanerin 2009 nach Deutschland gekommen, um Holzbildhauerei zu lernen. Nach drei Jahren Ausbildung an der staatlichen Berufsfachschule in Bischofsheim an der Rhön wechselte sie 2011 an die Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, wo sie 2017 als Meisterschülerin von Professor Martin Klingehöller ihr Studium beendete. Kawashima lebt als freischaffende Künstlerin und Bildhauerin in der Fächerstadt.