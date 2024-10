Ausstellung in Königsfeld: Werke treten in Galerie K3 in künstlerischen Dialog

Werke treten in Galerie K3 in künstlerischen Dialog

1 Form und Linie treten in Dialog: Skulpturen von Zeljko Rusic (rechts) und Bilder des verstorbenen Künstlers Uli Schanz – eines von ihnen präsentiert hier Alexander Höllwarth – sind bald in der Galerie K3 zu sehen. Foto: Helen Moser

Form und Linie stehen im Zentrum der neuen Ausstellung in der Königsfelder Galerie K3 – und mit diesen zwei kontrastierenden Medien stehen auch zwei Künstler im Mittelpunkt: Zeljko Rusic und Uli Schanz. Damit geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung.









Link kopiert



Kraftvolle, große Skulpturen aus Holz, Metall und Bronze sowie Bilder, die sich aus unzähligen Linien und kleinteiligen Details zusammensetzen – in der Königsfelder Galerie K3 steht in den kommenden Wochen dieser Kontrast im Vordergrund. Mit „Form und Linie“ ist die neue Ausstellung überschrieben. Gezeigt werden in den Räumen in der Gartenstraße Werke des Königsfelder Künstlers Zeljko Rusic und seines Villinger Berufskollegen Uli Schanz.