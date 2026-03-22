Ausstellung in Hüfingen: Lokale Künstler erobern das Rathaus

Großer Andrang herrschte bei der Vernissage des Kunstkreises in Hüfingen. 14 Künstler zeigen hier vielfältige Werke. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. April zu sehen.
Zwischen Gemälden, Skulpturen und angeregten Gesprächen herrscht am Freitagabend, 20. März, reger Andrang im Hüfinger Rathaus: Zur Vernissage der Jahresausstellung des Kunstkreises füllen sich sowohl das Foyer als auch das obere Stockwerk schnell. Das Interesse der Besucher gilt dabei weniger den bereitgestellten Getränken als vielmehr den Werken, die sich über das gesamte Gebäude erstrecken.