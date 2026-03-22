Ausstellung in Hüfingen: Lokale Künstler erobern das Rathaus

Großer Andrang herrschte bei der Vernissage des Kunstkreises in Hüfingen. 14 Künstler zeigen hier vielfältige Werke. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. April zu sehen.

Zwischen Gemälden, Skulpturen und angeregten Gesprächen herrscht am Freitagabend, 20. März, reger Andrang im Hüfinger Rathaus: Zur Vernissage der Jahresausstellung des Kunstkreises füllen sich sowohl das Foyer als auch das obere Stockwerk schnell. Das Interesse der Besucher gilt dabei weniger den bereitgestellten Getränken als vielmehr den Werken, die sich über das gesamte Gebäude erstrecken.

Mit einem musikalischen Auftakt von Jan Friese beginnt der Abend. Die formelle Begrüßung übernehmen Kerstin Skodell und der Vorsitzende des Kunstkreises, Roland Sigwart, die die Gäste sowie Vertreter des Gemeinderats willkommen heißen. Im Anschluss übernimmt Sigrun Schaumburg die thematische und künstlerische Einführung und stellt die beteiligten Künstler vor. In den Redebeiträgen wird schnell deutlich: Die Ausstellung ist das Ergebnis gemeinschaftlicher Arbeit.

Zunächst ein großer Dank

Sigwart dankt insbesondere den städtischen Helfern sowie den Hausmeistern für den Aufbau. „Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen“, betont er.

Volles Haus bei der Ausstellungseröffnung. Foto: Xenia Messner

Sigrun Schaumburg, Künstlerin und Mitorganisatorin, schlägt auch grundsätzliche Töne an. „Kultur ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit“, zitiert sie und unterstreicht die Bedeutung künstlerischer Arbeit in einer zunehmend digital geprägten Welt. Kunst könne Räume für Begegnung schaffen und neue Perspektiven eröffnen. Insgesamt präsentieren zehn Mitglieder des Hüfinger Kunstkreises sowie vier Gastaussteller ihre Werke, darunter auch zwei Künstler aus der französischen Partnerstadt Ornans, die dem Abend eine internationale Note verleihen.

Eine große Bandbreite

Die Bandbreite der Arbeiten ist groß und reicht von Malerei über Fotografie bis hin zu experimentellen Ansätzen. So beschäftigt sich die französische Künstlerin Florence Klein mit Wasser als Informationsträger und verbindet dabei künstlerische Prozesse mit naturwissenschaftlichen Überlegungen. Michel Faillenet hingegen ist bekannt für seine von der Landschaft der Franche-Comté geprägten Werke sowie Porträts, die von klassischen Vorbildern inspiriert sind.

Auch innerhalb des Kunstkreises zeigen sich vielfältige künstlerische Handschriften. Barbara Radke aus Schwenningen, seit über zehn Jahren Teil des Kunstkreises, arbeitet vor allem mit Ölmalerei. Ihre Werke bewegen sich im Spannungsfeld „zwischen Bewegung und Ruhe“ und sind unter anderem von ihrer Leidenschaft für Tanz inspiriert.

Künstlerin Barbara Radke aus Schwenningen vor einem ihrer Werke. Foto: Xenia Messner

Andreas Papenfuß aus Lindau, Kunstlehrer und Mitglied des Kunstkreises, zeigt Aktzeichnungen in unterschiedlichen Techniken: von Bleistift und Kohle bis hin zu farbiger Monotypie. Seine Arbeiten sind Ergebnis eines langen künstlerischen Prozesses: „Hinter einem Bild liegen oft zahlreiche Studien“.

Künstler Andreas Papenfuß aus Lindau vor einem seiner Kunstwerke. Foto: Xenia Messner

Auch abseits der klassischen Malerei finden sich besondere Positionen: Nathalie Scherrer präsentiert Schmuckstücke, die bewusst mit Kontrasten zwischen edlen und unkonventionellen Materialien spielen. Ute und Erde Wild arbeiten mit farbigen Erden aus verschiedenen Regionen der Welt und schaffen damit Werke, die von Naturverbundenheit und Ursprünglichkeit geprägt sind.

Besucherinnen angetan

Bei den Gästen stößt die Ausstellung auf großes Interesse. Kunsttherapeutin Sandra Roser aus Dauchingen zeigt sich vor allem von den Acrylwerken der Gastausstellerin Brigitte Leber beeindruckt. Dorota Limberger aus Bad Dürrheim, die bereits im vergangenen Jahr die Ausstellung besucht hat, betont: „Es ist schön zu sehen, dass auch in kleineren Städten wie Hüfingen solche kulturellen Veranstaltungen stattfinden.“

Nahbarkeit betont

Sigrun Schaumburg zieht ein positives Fazit des Abends: „Ich habe den Eindruck, dass noch nie so viele Gäste da waren.“ Besonders hebt sie die Vielfalt und Ausdruckskraft der Werke hervor. Für sie ist der Austausch mit dem Publikum zentral: Kunst solle nahbar sein und Menschen einladen, sich auf neue Sichtweisen einzulassen.

Auch Vorsitzender Roland Sigwart zeigt sich zufrieden. Die Vernissage habe seine Erwartungen übertroffen, die Rückmeldungen der Gäste seien durchweg positiv. Die Mischung aus Kunst, Begegnung und musikalischer Begleitung habe zu einer besonderen Atmosphäre beigetragen.

Die Ausstellung

14 Beteiligte

Mit der Vernissage im Rathausfoyer wurde die Jahresausstellung des Kunstkreises Hüfingen offiziell eröffnet. Insgesamt 14 Künstler haben sich in den vergangenen Monaten mächtig ins Zeug gelegt und präsentieren bei der Schau im Hüfinger Rathaus ihre aktuellen Werke.

Öffnungszeiten

Die Jahresausstellung ist noch bis zum 6. April im Rathaus und in der Rathausgalerie im dritten Obergeschoss zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung samstags sowie an Sonn- und Feiertagen jeweils von 13 bis 17 Uhr.