Das dürfte den Hüfingern bekannt vorkommen: Monika Burkart zeigt bei der am Freitag Abend eröffneten Sonderausstellung „Stromschnellen" einen 18 Meter langen diagonal durch die Räume verlegten Textil-Blumenteppich.

Zwei Künstlerpaare setzen sich mit Hüfingens Geschichte und ihren Erinnerungen an die Stadt auseinander.









So „nah dran“ am Hüfinger Brauchtum, an Hüfinger Jugenderinnerungen und an dem was Hüfingen so typisch und einzigartig macht, war wohl noch keine Stadtmuseum-Sonderausstellung wie die derzeit laufende, die unter großem Publikumsandrang am Freitagabend mit einer „familiären“ Vernissage eröffnet wurde.