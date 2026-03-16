Ausstellung in Horb: Jäger lernen neues Equipment kennen

Beim Jägertreffen im Autohaus Daub drehte sich alles um moderne Technik fürs Revier: Offroad-Fahrzeuge, GPS für Jagdhunde und neueste Ausrüstung.
„Ein Jäger aus Kurpfalz, der reitet durch den grünen Wald und schießt sein Wild daher, gleich wie es ihm gefällt. Ju ja, ju ja! Gar lustig ist die Jägerei allhier auf grüner Heid“ heißt es zumindest in einem alten Volkslied. Ob‘s noch so lustig bei der Jägerei daher geht, wie im Lied besungen, das können nur die Waidmänner und -frauen selbst beurteilen, sicher ist jedoch, dass man heute wesentlich modernere Mittel, vor allem zur Fortbewegung, einsetzt, um dem Waidwerk nachzugehen.