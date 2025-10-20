Ausstellung in Hechingen: Stille Frauen und ruhige Räume in der Villa

Tönerne Frauen, die in sich ruhen, und Raum-Gemälde, die in ihrer Farbigkeit geradezu vibrieren – dennoch passt gut zusammen, was von Sonntag an in der Villa Eugnia zu sehen ist.
„Himmel und Erde“ ist der Titel der Ausstellung in der Hechinger Villa Eugenia, die mit der Vernissage am Sonntag, 26. Oktober, um 14 eröffnet wird. Zu sehen sind dort Gemälde von Silvia Siemes und Skulpturen von Marina Sailer. Beides sind Frauen mit beeindruckender Künstlerinnen-Biografie, und wie so oft in der Villa, gehen auch diesmal Skulpturen und Gemälde eine sehr gelungene Verbindung ein.