Ausstellung in Hechingen: Skulpturen aus Alabaster und fantastische Malerei

„Stein + Schein“ ist die Doppel-Ausstellung überschrieben, die in der Hechinger Villa Eugenia eröffnet wurde.
Draußen Schnee, drinnen große Kunst: Das war die Kombination am Sonntagnachmittag in der Hechinger Villa Eugenia. Ein vielköpfiges, teils von weither angereistes Publikum kam zur Eröffnung der ersten Kunstausstellung des neuen Jahres im ehemals herrschaftlichen Haus im Fürstengarten. Zu sehen sind dort noch an den kommenden fünf Wochenenden Bilder und Grafiken des überregional renommierten Künstlers Norbert Stockhus aus Sulz-Glatt und Steinskulpturen des Stuttgarters Jonas Balena, der seit 2018 eine Bildhauerschule in Riederich im Kreis Reutlingen leitet.