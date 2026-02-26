Ausstellung in Hausen: Sehr viel Lebenserfahrung

Im Hebelhaus in Hausen sind noch einmal die Porträts von alten „Mannen und Frauen“ aus dem Dorf ausgestellt. Die Vernissage ist am Samstag.
Im Hebelhaus sind ab Samstag 20 Porträts von „alten Mannen und Frauen“ aus Hausen zu sehen. Bereits vor zwei Jahren stellte Fotograf Matthias Frommherz Bilder aus seiner Porträtserie dort aus. Die zwölf dorfältesten Männer und Frauen genießen das Privileg zum „Hebelmähli“ am Hebelfest eingeladen zu werden. Frommherz würdigt mit seinen Bildern diese Tradition. Fotografieren ließen sich zum Beispiel Walter Faller, Anton Hoffmann, Erika Böhmisch und Helmut Lang.