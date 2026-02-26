Ausstellung in Hausen: Sehr viel Lebenserfahrung

2023 wies die Gemeinde die Dorfältesten in der Einladung zum „Hebelmähli“ auf das Projekt des Hausener Fotografen hin. Nicht alle, aber etliche Senioren folgten dem Aufruf sich im Hebelhaus fotografieren zu lassen. Im Mai 2024 war die Serie erstmals im Hebelhaus zu sehen, 2025 entstanden weitere Bilder. So wie Bernd und Hilla Becher Fördertürme und Hochöfen immer aus der gleichen Perspektive fotografiert haben, so hat Frommherz mit seiner digitalen Kamera auch die Menschen fotografiert; er ist auf Augenhöhe mit den Abgebildeten, die ihn, den Fotografen, stets in die Augen blicken. Die Bilder zeigen den Kopf des alten Mannen oder der alten Frau und einen Teil der Oberkörpers. Sie sind farblich reduziert, aber nicht schwarz-weiß. Nichts ist geschönt: man sieht Falten, Pickel, Hautveränderungen, Schnurrbart- und Kopfhaare. Frommherz ist fasziniert von der Lebensgeschichte, die man im Gesicht der Ältesten ablesen kann, Die von Furchen durchzogenen Gesichter bilden einen Kontrast zu den makellosen Gesichtern aus der Werbung. Dort regiert der Schein, bei Frommherz die Realität. Die Serie soll fortgeführt werden, kündigt Frommherz im Gespräch mit unserer Zeitung an. Denn die Zusammensetzung der alten Mannen und Frauen ändert sich von Jahr zu Jahr durch Todesfälle oder Wegzüge.