Ausstellung in Haigerloch: Zu traditionellen Weihnachtskrippen gibt es eine „Goldene Treppe“

1 Diese Krippe von Reiner Müller ist eine von vielen, die in der Ausstellung zu sehen ist. Foto: Reiner Müller

Die Miniatur-Weihnachtskrippen-Ausstellung in der Haigerlocher Hohenbergstraße hat inzwischen Tradition: Sie findet am Wochenende bereits zum fünften Mal statt. Neben den selbstgebaute Werken gibt es dabei auch eine besondere Premiere zu erleben.









Die Geburt Jesu in ganz klein: Das präsentiert die Haigerlocher Galerie „Die Schwarze Treppe“ in ihrer fünften Haigerlocher Miniaturkrippen-Ausstellung vielfach am kommenden Wochenende. am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, gibt es diese jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr zu sehen. Insgesamt sieben Aussteller und Ausstellerinnen beteiligen sich an dieser Ausstellung und sind an beiden Tagen in der Galerie dabei.