Ausstellung in Haigerloch: Närrische Traditionen in Hechingen, Grosselfingen und Haigerloch

1 Ein Butz und ein Hanswurst stehen in der Ausstellung in der Rottenburger Zehntscheuer repräsentativ für das Narrengericht Grosselfingen. Foto: Kauffmann

Die Wanderausstellung der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte ist nur noch bis Ende des Monats in Rottenburg zu sehen.









Wer daheimgeblieben ist und einen Ausflug in die Heimat unternehmen will, dem sei die Ausstellung „Narrenzeit – Kulturerbe Fastnacht im Wandel“ der „Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte“ (VSAN) in Rottenburg empfohlen. Diese wurde aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Vereinigung zusammengestellt und gibt Besuchern Einblicke in die vielseitigen Fasnetstraditionen im weitläufigen Einzugsgebiet der VSAN.