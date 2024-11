Ausstellung in Haigerloch

1 Reiner Müller gestaltet unter anderem alpenländische Krippen und stellte diese auch in Haigerloch aus. Foto: Fechter

Spätherbst mit Sonnenschein und Weihnachtszeit: Diese Kombination wurde bei der Miniaturkrippenausstellung in der Galerie Schwarze Treppe geboten. Der Besucherzustrom war daher zunächst verhalten – das sollte sich aber noch ändern.









Eigentlich war das Wetter am Samstag ja fast zu schön, um sich mit Weihnachten zu beschäftigen. Und so war der Besuch der fünften Miniaturkrippenausstellung in der Galerie Schwarze Treppe zunächst verhalten.