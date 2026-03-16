Ausstellung in Haigerloch: Der späte Meister ist ein Könner

Unter den Kunstkennern gibt es keinen Zweifel: Der 2019 verstorbene Maler Karl Hurm war selbst in der letzten Phase seines Schaffens zu großen Leistungen fähig.
Allmählich brechende Schaffenskraft und Kreativität? Von wegen. Den Gegenbeweis tritt die am Sonntag im Städtischen Kunstmuseum Hurm (in der Ölmühle) eröffnete Ausstellung „Karl Hurm – Späte Meisterwerke“. Sie zeigt in sieben thematisch strukturierten Abteilungen (Kojen) rund 90 Öl- und Materialbilder, die der Haigerlocher Ehrenbürger zwischen 2010 und seinem Todesjahr 2019 geschaffen hat.