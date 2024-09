Mädchen und Frauen haben in allen Epochen die Gesellschaft verändert. Manche haben es in die Geschichtsbüchergeschafft, andere sind lokale Berühmtheiten.

Die Ausstellung „Rebellinnen“ stellt 25 Frauen aus dem deutschsprachigen Raum vor, die für ihre Überzeugungen und Rechte kämpften, die Gesellschaft prägten, sie ein Stück besser machen wollten.

QR-Codes der Rebellion

Ihre Geschichten erzählen von stillem Widerstand und lauter Rebellion, mutigen Taten und ungewöhnlichen Entscheidungen, Unangepasstheit und Willensstärke. Ihre Lebenswege ermutigt, eigene Wege zu gehen und Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Ausstellung präsentiert historische Dokumente und Zitate, Auszüge aus Interviews oder Tagebuch-Einträgen. Für die Porträts haben Künstlerinnen exklusive Illustrationen gezeichnet. QR-Codes führen in den digitalen Ausstellungsbereich mit weiterführenden Informationen wie Texten, Audios und Videos.

Eröffnung und Workshops

Zusätzlich zur Ausstellung gibt es ein abwechslungsreiches Programm, etwa am Freitag, 27. September, um 18 Uhr die Vernissage.

Am Samstag, 28. September, beginnt der erste Workshop um 14 Uhr. Schon Hildegard von Bingen wusste viel über die Kraft der Heilkräuter. Bei diesem Workshop wird Ulrike Lingner von der Akademie für LebensKunst und KräuterWissen eine Einführung in die Welt der Frauenkräuter geben.

Wichtiges über Kräuter

Was ist beim Sammeln zu beachten? Welches Kräutlein hilft gegen Stress ? Und wie genau können die Kostbarkeiten aus der Natur verarbeitet werden? Diese und viele andere Fragen werden in zwei Vorträgen (je ca. 30 Minuten) ausführlich beantwortet.

Falls der Wissensdurst dann immer noch nicht gestillt ist, gibt es die Möglichkeit zum Austausch und für Fragen in der Zeit zwischen den Vorträgen in dem eigens dafür hergerichteten Kräuterstand.

Welche Farbe passt?

Am Samstag 12. Oktober, ebenfalls 14 Uhr findet der Workshop Farb- und Stilberatung statt.

Daniela Berner von Bernerstyle Nagold führt die Teilnehmerinnen bei diesem Workshop in eine kurze, persönliche Farbberatung ein. In 10 bis 15 Minuten pro Person kann man seine Farben kennenlernen.

Mitmachaktionen

Was lässt mich jünger und frischer wirken? Welche Farbkombinationen stehen mir? Was sind meine Basisfarben? Darüber hinaus bekommen Sie ein paar Tipps und Tricks an die Hand, um das Gelernte praktisch umzusetzen.

An beiden Workshoptagen gibt es die Mitmachkartenaktion. So können die Teilnehmer selbst ein kleiner Teil der Ausstellung werden. Dazu muss man einfach nur vorbeikommen und eine der Mitmach-Karten ausfüllen.

Ausklang und Vortrag

Damit soll Frauen und Mädchen aus der Region eine Plattform geben werden. Was macht eine Rebellin aus? Was ist das Rebellische an mir? Man kann natürlich auch seine ganz persönliche Rebellin porträtieren.

Die Finissage ist am Freitag, 25. Oktober, um 18 Uhr. Gemeinsam wird die Ausstellung Revue passiert. Als Rahmenprogramm gibt es einen Impulsvortrag von der Gleichstellungsbeauftragten des Zollernalbkreises, Estelle Koschnike-Nguewo zum Thema: „50 Jahre Grundgesetz – 50 Jahre Gleichstellung der Frau?“.

Eine große Kooperation

Bei Canapes und Getränken ist im Anschluss Zeit für Fragen und Diskussion. Zur besseren Planung wird dafür um eine kurze telefonische Rückmeldung unter 0170/449 37 63 gebeten.

Die Herbstausstellung im Wirtschaftsgebäude des Wasserschloss Glatt ist durch die Zusammenarbeit zwischen dem Caritasverband für das Dekanat Zollern und der Diakonischen Bezirksstelle Sulz ermöglicht worden.