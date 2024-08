Im Wirtschaftsgebäude des Wasserschlosses findet von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 8. September, von 11 bis 18 Uhr die Ausstellung „Schmuck und Malerei“ statt.

In den Arbeiten der Malerin Silvia Berner dominiert das Element Wasser. Französische Atlantikküste, Nordsee, Meer vor Island, Gondeln in Venedig, stimmungsvolle Bilder von unseren hiesigen Seen mit Seerosen.

Blautöne in Öl

Sie zeigt Tiere, die in Wassernähe leben: Eisvogel, Möwen, Papageientaucher und weitere Tierbilder, etwa Katzen. Die Maltechnik reicht von gegenständlich bis freier Malweise in Öl und Aquarell.

Ganz aktuell in diesem Sommer sind farbstarke, abstrakte Bild-Kompositionen in diversen Blautönen in Öl.

Halbedelsteine und Perlen

Christa Grübel zeigt kreativen Schmuck. Silberschmiedearbeiten gehören ebenso wie Steinschmuck zu ihrem Repertoire, welcher der Fantasie und dem handwerklichen Können der Schmuckdesignerin entspringt.

Halbedelsteine, Naturmaterial wie Kiesel, Perlen und Glas werden zu dekorativem Schmuck verarbeitet. Auch Ketten mit Wechselschließen sind im Sortiment, sowie filigrane Ketten.

Schmuck herzustellen ist für Grübel eine Leidenschaft, die sie durch das Skulpturengestalten mit Draht ergänzt.