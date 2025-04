1 Aus einzelnen bedruckten Schachteln erschafft Rita Gabler hier ein rhythmisches Gefüge. Foto: Mateusz Budasz

Mit frischem Elan startet das Furtwanger Kunschtstüble im Rathaus mit einer Ausstellung der Königsfelderin Rita Gabler.









Im Rahmen der Eröffnung am Freitag, 11. April, wird Künstlerin Rita Gabler der guten Tradition folgend den beiden Kuratoren Ariane Faller und Mateusz Budasz in einem Gespräch Rede und Antwort stehen und so dem Publikum persönliche Einblicke in ihr künstlerisches Konzept ermöglichen.