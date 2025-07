Ausstellung in Freudenstadt: „Waldlust“-Kunst mutwillig zerstört

In die Bestürzung und den Ärger der Denkmalfreunde Waldlust mischen sich Zorn, Trauer und Verzweiflung. In den späten Abendstunden des Freitags entdeckten Vereinsmitglieder, dass verschiedene Ausstellungsstücke junger Künstler im „Waldlust“-Park mutwillig beschädigt oder zerstört waren. Der Verein erstattet Anzeige bei der Polizei. „Die jungen Leute sind entsetzt und schockiert“, schildert Carl-Christoph Gebhardt, Initiator der Aktion, die Reaktion der Künstler.

Wie berichtet, nutzt bis Ende September ein gutes Dutzend junger Studenten der Akademie für bildende Künste Karlsruhe die Gelegenheit, in Park und Räumen der „Waldlust“ ihre künstlerischen Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese spannende Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Prachthotel findet viel Beachtung über die Region hinaus. Und so war auch die Bestürzung über die Zerstörung beim gut besuchten Terrassenfest bei der „Waldlust“ am Sonntagnachmittag groß.

Lesen Sie auch

Gewaltsam kaputt geschlagen wurde die Darstellung des „Waldlust“-Türmchens, geformt aus Naturmaterialien von Linus Hense, und die Stahlkarosse von Elias Christ vor dem Hotel.

Massive Gewalt

Dort wurden wohl die Beschädigungen auch in der Nacht zum Sonntag fortgesetzt. Ein Gitterbild wurde gewaltsam heruntergerissen. Vermuteten die Denkmalfreunde zunächst Kinder und Jugendliche als Täter, so verraten die Beschädigungen doch massive Gewalt, die auf ältere Jahrgänge hinweisen könnte.

Nur noch Reste bleiben übrig von der künstlerischen Nachbildung des „Waldlust“-Türmchens aus Naturmaterialien. Foto: Hannes Kuhnert

Schockiert zeigt sich auch Carl-Christoph Gebhardt, Initiator des „Waldlust“-Kunstsommers. Des Risikos von Vandalismus sei man sich durchaus bewusst gewesen, diese Art von Beschädigungen aber hätte er so früh nach der Ausstellungseröffnung am 5. Juli nicht erwartet – „und auch nicht in Freudenstadt“. Es müsse wohl an der „Waldlust“ liegen, die zwielichtige Gestalten zu Zerstörungen verführe.

Gebhardt und Vorstandsmitglieder der Denkmalfreunde verweisen auf die wiederholt ungebetenen, meist nächtlichen Besuche in den vergangenen Wochen, die immer wieder Schäden hinterließen, eingeschlagene Fensterscheiben oder einen Einbruchsversuch mit roher Gewalt eingeschlossen. Offensichtlich werde nicht bedacht, dass Hotelanlage und Park in Privatbesitz seien und nicht etwa öffentlich zugängliches Gelände.

Entsetzt, empört, betroffen

Es werfe kein gutes Licht auf Freudenstadt, so Gebhardt weiter, wenn Ausstellungsstücke von jungen Leuten, die viel Herzblut und Engagement in ihre Arbeit gesteckt hätten, mutwillig beschädigt würden.

Entsetzt, empört und betroffen reagiert Matthias Jarcke, Vereinsvorsitzender der Denkmalfreunde. Er erinnert an den Eifer, den Einsatz, die Freude und den künstlerischen Gestaltungswillen, mit dem die jungen Leute an ihre Arbeiten herangegangen seien und das Kulturdenkmal „Waldlust“ auf ihre ganz eigene Art und Weise thematisiert hätten.

Er könne ihr Traurigkeit, ihr Entsetzen und ihre Enttäuschung gut verstehen. An Spekulationen über mögliche Täter und ihre Motive will sich Matthias Jarcke nicht beteiligen. Der Verein werde jetzt Überlegungen anstellen, ob und wie Gebäude und „Waldlust“-Kunst künftig besser geschützt werden können.