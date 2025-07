Ausstellung in Freudenstadt: Ehemaliges Hotel Waldlust inspiriert junge Studenten

Ausstellung in Freudenstadt

1 Das Modell in der Hand. Kunststudent Linus Hense baut unter einem Sonnensegel vor dem Hotel das „Waldlust“-Türmchen nach. Foto: Hannes Kuhnert Die Skulpturen-Ausstellung „Phantom Terrain“ wird am Samstag beim ehemaligen Grandhotel Waldlust in Freudenstadt eröffnet.







Das sieht vielversprechend aus. Trotz der hohen Temperaturen bewegt sich im ehemaligen Prachthotel Waldlust und in seinem verwilderten Park allerhand. Junge Leute versuchen sich dort mit der „Waldlust“ und der Kunst auseinanderzusetzen. Kommenden Samstag, am 5. Juli, um 17 Uhr wird der Kunstsommer in der „Waldlust“ eröffnet. Bis dahin soll das Kunstprojekt mit dem Namen „Phantom Terrain“ fertiggestellt sein.