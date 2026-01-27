Ausstellung in Freudenstadt: Deutschland und Frankreich – wie aus „Erbfeinden“ Freunde wurde

Mit Ehrengästen aus dem Nachbarland ist die Ausstellung „Adenauer – De Gaulle. Wegbereiter deutsch-französischer Freundschaft“ am Samstag feierlich eröffnet worden.
Zum Festakt im Kienbergfoyer des Kongresszentrums kamen zahlreiche Gäste. Mit dabei waren Teilnehmer des Treffens der deutsch-französischen Gesellschaften in Baden-Württemberg, die den ganzen Tag über in Freudenstadt getagt hatten. Gekommen waren außerdem zahlreiche Vertreter der Bürgerschaft und der Freudenstädter Kommunalpolitik. Davon berichtet die Stadt Freudenstadt in einer Pressemitteilung.