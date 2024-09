Ausstellung in Freiburg: Werke zeigen vielfältiges Bild der 1920er-Jahre

1 Die Ausstellung „Modern Times“ ist noch bis 16. Februar 2025 im Museum für Neue Kunst zu sehen. Foto: Patrick Seeger/Stadt Freiburg

Das Museum für Neue Kunst in Freiburg feiert mit der Ausstellung „Modern Times“ die Malerei der 1920er-Jahre. Gezeigt werden Werke von Otto Dix, Max Beckmann und Conrad Felixmüller, die als Leihgabe aus dem Lindenau-Museum aus Altenburg kommen.









Zum Einstieg gibt es ein paar Schnipsel Charlie Chaplin: Der Star des Stummfilms ist als Fließbandarbeiter zu sehen, den der Takt der Maschinen in den Wahnsinn treibt. Klar, die Bilder lassen den Betrachter schmunzeln. Doch beim tieferen Eintauchen in die Ausstellung „Modern Times“ mit Leihgaben aus dem Lindenau-Museum Altenburg in Thüringen vergeht einem das Lachen schnell. Was gut ist, denn die gezeigten Meisterwerke von Künstlern wie Otto Dix, Max Beckmann, Conrad Felixmüller und Hanna Nagel zeichnen kein fröhliches Bild der wilden Zwanziger-Jahre.