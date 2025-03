1 Großes Interesse fand bereits 2023 die Premiere der Fotoausstellung in Blumberg. Vom 18. bis 21. September dieses Jahres folgt nun die Fortsetzung, die „blumberg_foto_25“, mit noch mehr Fotografen, Bildern und Ausstellungsfläche. Foto: Blende20 /Hans Noll

Fotografen aus der Region wirken bei der Ausstellung „blumberg_foto_25“ im September in der Stadthalle in Blumberg mit.









Link kopiert



Die Ausstellung „blumberg_foto_25“ ist vom 18. bis 21. September in der Stadthalle Blumberg zu sehen. Die Reihe startete im September 2023 mit dem Ziel, die darstellende Kunst in Blumberg in der Nachfolge der einstigen, auch überregional stark beachteten Kunstausstellung wiederzubeleben und mit neuen Impulsen zu versehen, wie es in einer Mitteilung heißt.