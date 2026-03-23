Ausstellung in Bisingen: Mit dem Auge des Fotografen gesehen

180 Exponate Bisinger Fotokünstlerinnen und -künstler fanden am Wochenende große Beachtung in der Hohenzollernhalle. Teile der Ausstellung sind noch einige Tage im Foyer zu sehen.
Rund 180 faszinierende Aufnahmen von 15 Mitgliedern der Fotogruppe Bisingen begeisterten am Wochenende die (über 400) Besucherinnen und Besucher der Vernissage in der Hohenzollernhalle. Die Themenvielfalt der Exponate beeindruckte mit Kreativität und Facettenreichtum. Die Ausstellung widmete sich allen Genres der Fotografie; zusätzlich wurde mit dem Thema „Bisingen auf den zweiten Blick“ ein Schwerpunkt gesetzt.