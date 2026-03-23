Ausstellung in Bisingen: Mit dem Auge des Fotografen gesehen

180 Exponate Bisinger Fotokünstlerinnen und -künstler fanden am Wochenende große Beachtung in der Hohenzollernhalle. Teile der Ausstellung sind noch einige Tage im Foyer zu sehen.

Rund 180 faszinierende Aufnahmen von 15 Mitgliedern der Fotogruppe Bisingen begeisterten am Wochenende die (über 400) Besucherinnen und Besucher der Vernissage in der Hohenzollernhalle. Die Themenvielfalt der Exponate beeindruckte mit Kreativität und Facettenreichtum. Die Ausstellung widmete sich allen Genres der Fotografie; zusätzlich wurde mit dem Thema „Bisingen auf den zweiten Blick“ ein Schwerpunkt gesetzt.

Begeisterte Gäste Darüber hinaus gefielen die Monatsbilder, ergänzt um Miniaturbilder aus dem Dezember 2024. Das ganze Wochenende über nahmen zahlreiche Interessierte die Gelegenheit wahr, einen Blick auf die Vielzahl der gehängten Exponate zu werfen. Die Gruppenmitglieder standen als Ansprechpartner beim Rundgang durch die Ausstellung für Erklärungen bereit. Ein Teil der fotografischen Werke kann noch die nächsten zwei Wochen im Foyer der Hohenzollernhalle betrachtet werden.

​Die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung gestaltete ein vierköpfiges Querflöten-Ensemble der Jugendmusikschule Hechingen unter der Leitung von Musiklehrer Bernd Holtmann.

Schönheit zum Staunen

Anlass zum Staunen und Bewundern

Die Grußworte der Gemeinde Bisingen überbrachte in Vertretung von Bürgermeister Roman Waizenegger Marcel Gutekunst. Er brachte seine Freude über die Schönheit der Fotografien zum Ausdruck. Sie würden Anlass geben zum Staunen und Bewundern. Sie ließen keinen Zweifel am fotografischen Auge hinter der Kamera, an der Kreativität und der Ideenvielfalt der Hobbyfotografen. Seit 2019 bereichert die jährliche Ausstellung die Bisinger Kulturszene. Als kleines Dankeschön dafür übergab Marcel Gutekunst – stellvertretend für die Fotogruppe – Detlef Marr eine leckere Süßigkeit und Birgit Steinbinder einen bunten Blumenstrauß.

Foto : Jörg Wahl

Die VHS Bisingen ermöglicht der Fotogruppe diese jährliche Ausstellung, dankte Detlef Marr und beschenkte die Gemeinde seinerseits mit einer Fotografie aus der Vogelperspektive vom örtlichen Schulzentrum.

Ein Handwerk

Den ausgestellten Exponaten attestierte Gruppenleiter Marr großes handwerkliches Können. Was früher noch in der Dunkelkammer geschah, könne heutzutage mit der digitalen Fotografie am PC erarbeitet werden. Ganz gleich, ob es sich dabei um Natur- und Landschaftsaufnahmen, Gebäude, Aktbilder, Portraits oder Stillleben handelt.