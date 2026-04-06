Ausstellung in Basel: Welche Rolle Baugenossenschaften spielen

Baugenossenschaften gelten in Basel als wichtiges Instrument für die Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum. Eine Ausstellung zeigt, wo die Idee herkommt und wie sie heute gelebt wird.
Wohnungsnot kennt keine Grenzen. Beiderseits des Rheins wachsen in der prosperierenden Region die Ansprüche, während es vielen Menschen immer schwerer fällt, überhaupt bezahlbaren Wohnraum zu finden. In Basel stellt sich das Problem verschärft, weil dem zwischen Deutschland und Frankreich eingeklemmten Stadtkanton schlicht die Flächenreserven fehlen. Seit eine Wohnbauinitiative die Volksabstimmung erfolgreich bewältigte, gibt es zudem klare Vorgaben an die Politik. Der Anteil preisgünstiger Wohnungen muss bis 2050 auf 25 Prozent steigen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Genossenschaften, die wirtschaftliche Aspekte mit Eigeninitiative verbinden können. Die Geschichte und die Potenziale der genossenschaftlichen Bewegungen im Raum Basel zeigt derzeit eine Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum (SAM).