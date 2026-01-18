Ausstellung in Balingen: Traumfängerin mit virtuellem Pinsel

Von Japan über Frankfurt bis nach Balingen: Hatsune Dreher-Shimoda zeigt in einer ungewöhnlichen Ausstellung, warum Frauen Mut, Tiefe und Stärke vereinen.
Angst ist der wohl größte Feind von Träumen. Dicht gefolgt von Rollenzuschreibungen und gesellschaftlichen Erwartungen. Erfahrungen, die Hatsune Dreher-Shimoda kennt. Ihren Kindheitstraum habe sie eine Weile aus den Augen verloren, sagt die Illustratorin. Aber aufgegeben hat sie ihn nicht: „Bis ich mir diesen Traum erfüllt habe, ist viel passiert.“ Ihr Weg hat sie aus der japanischen Zwei-Millionen-Metropole Nagoya über Frankfurt zu einem Demeter-Bauernhof und schließlich bis nach Tieringen geführt. An diesem Januarnachmittag sitzt sie im Konferenzraum unserer Redaktion. Sie legt die zierlichen Hände ineinander und beginnt zu erzählen.