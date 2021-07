9 Haben Spaß beim Aufhängen der Schwabomann-Bilder: Bernhard Jung (links) und Martin Wagner. Foto: Maier

Der "Schwabomann" darf schon mal mit zum Klettern, an den Nordsee-Strand oder auf Städtetour. Bilder davon sind bis Ende September im Salon JungFrey in Balingen, Kameralamtstraße 6, zu sehen. Fotografiert hat sie Martin Wagner, der Heimatchef des Schwarzwälder Boten.

Balingen - Die Ausstellung zeigt knapp 30 Aufnahmen von Großstädten, aus den Bergen, vom Meer und aus Wagners Heimatregion rund um Balingen. Immer mit im Bild: der Schwabomann.

Er, der Zeitungsbote mit Wanderstock und Hund, steht symbolhaft für den Schwarzwälder Boten, eine der großen Heimatzeitungen Baden-Württembergs mit Sitz in Oberndorf am Neckar, und ziert deren Titelkopf seit vielen Jahrzehnten. Eine 25 Zentimeter große Keramikfigur des Schwarzwälder-Bote-Manns wird ausschließlich an Mitarbeiter der Zeitung vergeben, die in den Ruhestand verabschiedet werden.

Nachdem eine Kollegin nach deren Ausscheiden ihm ihren Schwabomann überlassen hatte, begann Martin Wagner damit, die Keramikfigur in seiner Umgebung zu platzieren und die Szenerien zu fotografieren. Seitdem nimmt er den Schwabomann auch gerne mit in den Urlaub, auf Reisen und Ausflüge. So entstehen Aufnahmen vom Eisernen Steg in Frankfurt, an der Elbe in Hamburg, auf Berggipfeln in den Alpen, in den Dünen an der dänischen Nordsee, aber auch auf der Römerstraße bei Oberndorf, am ThyssenKrupp-Testturm in Rottweil oder in der Burgruine Albeck bei Sulz.

Bilder kommen auf zwei Wegen zurück

Die Bilder kommen immer auf zwei Wegen zurück. Zuerst postet Wagner sie digital bei Instagram (#schwabomann), dann schickt er sie analog als klassische Postkarte zu sich nach Hause. "Ganz so, wie Tageszeitung heute funktioniert", sagt er: Reporter gehen hinaus, sammeln Fakten und Eindrücke und machen daraus Nachrichten. Diese kommen zu den Menschen zuerst digital im Web-abo und im ePaper, dann auf Papier in der klassischen Tageszeitung. Somit, findet Wagner, spannt die Ausstellung den Bogen zwischen der 186-jährigen Tradition des Schwarzwälder Boten als Tageszeitung und seiner Zukunft als digitalem Medienhaus.

Martin Wagner ist einer, der weiß wovon er spricht, wenn er von Heimatzeitung redet. 1979 hat er beim "Schwabo" angefangen, leitete viele Jahre die Lokalredaktionen im Zollernalbkreis, war Chefredakteur und führt bis heute das Gesamtressort Lokales.

Weitere Informationen: Instagram #schwabomann