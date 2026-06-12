Ausstellung in Baiersbronn: Warum Schwarzwald-Maries Hut plötzlich schwarze Bollen hat

Die Erfolgsgeschichte der kleinen Playmobil-Figur Schwarzwald-Marie wird in Baiersbronn fortgeschrieben. Schon bald gibt es sie mit ihrem Hannes im Doppelpack.
Die Baiersbronn Touristik schreibt die Erfolgsgeschichte von der kleinen Schwarzwald-Marie weiter. Vermutlich noch im Juni wird es eine neue Playmobil-Figur aus Hartplastik geben: die schwarze Marie mit ihrem neuen männlichen Gefährten, dem Hannes. Das 7,5 Zentimeter große Pärchen wird im Doppelpack – man spricht vom „Set“ – von der Baiersbronn Touristik für knapp acht Euro vertrieben. Schon jetzt soll die Nachfrage enorm sein, wird getuschelt. Offiziell ist die kleine Schwarze noch nicht auf dem Markt.