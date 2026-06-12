Ausstellung in Baiersbronn: Warum Schwarzwald-Maries Hut plötzlich schwarze Bollen hat

Die Erfolgsgeschichte der kleinen Playmobil-Figur Schwarzwald-Marie wird in Baiersbronn fortgeschrieben. Schon bald gibt es sie mit ihrem Hannes im Doppelpack.

Die Baiersbronn Touristik schreibt die Erfolgsgeschichte von der kleinen Schwarzwald-Marie weiter. Vermutlich noch im Juni wird es eine neue Playmobil-Figur aus Hartplastik geben: die schwarze Marie mit ihrem neuen männlichen Gefährten, dem Hannes. Das 7,5 Zentimeter große Pärchen wird im Doppelpack – man spricht vom „Set“ – von der Baiersbronn Touristik für knapp acht Euro vertrieben. Schon jetzt soll die Nachfrage enorm sein, wird getuschelt. Offiziell ist die kleine Schwarze noch nicht auf dem Markt.

Verbunden ist ihr Auftritt mit einer schockierenden Nachricht. Die „rote Marie“ trägt bisher einen Bollenhut mit roten Kugeln, also Bollen, die signalisieren, dass sie noch zu haben sei. Jetzt sind die Bollen schwarz geworden. Und das ist im Schwarzwald nun mal das Kennzeichen für verheiratete Frauen. Die Marie ist also in aller Heimlichkeit samt Hut unter die Haube gekommen.

Man hätte es sich ja eigentlich denken können, als die schlauen Touristiker und ihre Werbestrategen aus dem Murgtal in einem öffentlichen Aufruf nach einem Namen für einen Playmobil-Schwarzwaldmann suchten. Valentin, Jakob und eben Hannes standen zur Auswahl. Die Mitmachaktion erreichte angeblich über 140.000 Menschen, von denen 1800 abstimmten. Die Mehrheit stimmte für den Hannes.

Hannes mit Trompete

Jetzt gibt es den schneidigen Burschen in seiner Schwarzwälder Tracht. Aus unerklärlichen Gründen schleppt er eine überdimensionierte, goldgelb blinkende Trompete (oder ist es etwa eine Posaune?) mit sich rum. Vielleicht soll er ja damit seiner Marie den Marsch blasen können...

Vorgeschmack auf die neue Figur: Hannes in Tracht und mit Blasinstrument Foto: Hannes Kuhnert

Moralisch ist das alles korrekt. Die Schwarzwald-Marie geht bekanntlich in einer gewaltigen Playmobil-Ausstellung, die bis September in der Baiersbronner Eislaufhalle zu bewundern ist, auf Reisen rund um die Welt, vom Schwarzwald bis nach Polynesien. Als Single mit roten Bollen ist das so eine Sache, wohl aber nicht als ehrbare Ehefrau mit schwarzen Hutkugeln und einem strammen Hannes an ihrer Seite.

Auch sonst macht Marie Fortschritte. Die alberne Schwarzwälder Kirschtorte in ihrer Hand hat sie gegen einen üppigen roten Blumenstrauß eingetauscht. So lässt sich‘s offensichtlich besser reisen.

Beliebtes Sammlerstück

Tatsächlich ist die Marie seit ihrer mehr zufälligen Ersterscheinung 2023 in Baiersbronn zu einem „beliebten Souvenir, Sammlerstück und zur Sympathieträgerin für den Schwarzwald geworden“, wie die Baiersbronn Touristik begeistert schreibt. Um ihre erste Auflage in einer Stückzahl von 77.000 Exemplaren gab es seinerzeit einen regelrechten Hype.

Ein Verkaufsschlager: die Schwarzwald-Marie, hier noch mit rotem Bollenhut Foto: Hannes Kuhnert

Inzwischen purzelte die Plastikdame, von Playmobil zur offiziellen Sonderfigur ernannt, angeblich 300.000-fach vom Band, nachdem sich Touristiker, Werbeleute, IHK und Schwarzwald Tourismus GmbH ihrer angenommen hatten. Immer in Verbindung mit den Trachtenexperten aus dem Gutach- und Kinzigtal, wo ja der Bollenhut seine Heimat hat.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die schwarze Marie an der Seite ihres Trompetenmanns als Playmobil-Ehepaar gibt es bereits ein Mal bei der Ausstellung in der Eislaufhalle zu sehen. Aber man muss schon genau hinschauen. Als transparente Einzel-Fahnen unter der Hallendecke sind die Marie und der Hannes aber kaum zu übersehen.

Playmobil-Ausstellung

Öffnungszeiten

Die Playmobil-Ausstellung „Schwarzwald Marie auf Weltreisen – Diorama Artist Oliver Schaffer“ ist bis 13. September in der Eislaufhalle Baiersbronn zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags jeweils von 13 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt fünf Euro mit Ermäßigungen für Kinder, Familien und Gruppen. Umsonst ist der Eintritt für Inhaber der Schwarzwald-Plus-Karte.