Im Baiersbronner Märchenmuseum startet am Mittwoch eine neue Ausstellung.

Die Ausstellung unter dem Titel „Sascha Hommer: Das kalte Herz als Graphic Novel“ ist von Mittwoch, 18. Juni, bis Sonntag, 20. Juli, in Hauffs Märchenmuseum zu sehen. Zur Ausstellungseröffnung lädt der Heimat- und Kulturverein der Gesamtgemeinde Baiersbronn für Mittwoch, 18. Juni, um 17 Uhr ins Museum ein.

Das Märchen „Das kalte Herz“ als Graphic Novel – das sei neu, heißt es in der Ankündigung. Es gebe unzählige Textausgaben, Verfilmungen und Hörbücher. Und jetzt gebe es die Geschichte auch als Graphic Novel – für Erwachsene, aber auch für Jüngere.

Sascha Hommer sei das beste Beispiel, dass es sich nicht ausschließt, gute Comics zu machen und sich auch für Comics als Medium einzusetzen. Er veröffentliche nicht nur seit Jahren verlässlich sehr eigene Bücher, sondern organisiere auch das Hamburger Comicfestival mit. In seinen Büchern erschaffe Hommer immer wieder eigene Welten mit anthropomorphen Figuren.

Hommers meist in schwarz-weißen Bildern gehaltener Zeichenstil ist laut der Mitteilung des Heimat- und Kulturvereins klar und wenig detailreich. Dialoge und Texte sind reduziert. Die Figuren sind unschuldig gezeichnet, mit überproportional groß gestalteten Köpfen.

Intellektueller Anspruch

Die Schwarz-Weiß-Zeichnungen stehen für einen intellektuellen Anspruch im Comic, der auf vorgefertigte ästhetische Muster verzichtet, so der Verein. Hommers neuestes Werk ist eine Adaption des bekannten Märchens „Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff, in dem ein Kohlenbrenner sein Herz für Wohlstand verkauft. Die Ästhetik sei kein Selbstzweck. Die Geschichte stehe im Mittelpunkt. Über 30 Originalzeichnungen sind im Museum ausgestellt. Am Mittwoch, 2. Juli, wird Hommer im Gartenschaugelände auf der Schelklewiese erläutern, wie er zu dem Thema kam und wie er seine Comics aufbaut.

Hauffs Märchenmuseum ist mittwochs, samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.