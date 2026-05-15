Ausstellung in Baiersbronn: Die Schwarzwald Marie geht auf Weltreise

Vom 22. Mai bis 13. September lädt die Baiersbronn Touristik zur Playmobil-Ausstellung „Schwarzwald Marie auf Weltreise“ in die Eislaufhalle Baiersbronn ein.

Im Rahmen von Deutschlands größter Playmobil-Sammlung, geschaffen von Diorama-Artist Oliver Schaffer, verwandelt sich die Baiersbronner Eislaufhalle in eine faszinierende Erlebniswelt für die ganze Familie. Tausende Figuren, eindrucksvolle Szenerien und unzählige liebevolle Details im Miniaturformat nehmen Besucher mit auf eine außergewöhnliche Reise rund um den Globus.

Im Zentrum der Baiersbronner Ausstellung steht die Playmobil-Schwarzwald-Marie. Gemeinsam mit mehreren Tausend weiteren Figuren ist sie in zwölf detailreich gestalteten Miniaturlandschaften, sogenannten Dioramen, zu sehen, in denen unterschiedliche Szenen und Themenwelten dargestellt werden.

Die Ausstellung schlägt dabei eine Brücke zwischen der herrlichen Naturlandschaft des Schwarzwalds und weltweiten Urlaubszielen, wie die Baiersbronn Touristik mitteilt. Besucher aller Altersklassen entdecken Städte, Kulturen und Naturwunder auf überraschende, spielerische und zugleich eindrucksvolle Weise neu. Die Inszenierungen laden zum Reisen, Staunen und Entdecken ein.

40.000 Kilometer werden zurückgelegt

Die Reise beginnt in einer großzügigen Schwarzwälder Landschaft mit dichten Tannenwäldern, traditionellen Schwarzwaldhäusern und begleitet von typischen kulinarischen Spezialitäten, wie zum Beispiel die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte. Von dort geht es über einen Flughafen hinaus in die Ferne: rund 40.000 Kilometer werden im Miniaturmaßstab zurückgelegt.

Von der Amalfi-Küste bis zum Grand Canyon

Europa zeigt sich mit eindrucksvollen Stationen wie dem Berliner Konzerthaus, der Wiener Hofburg, der italienischen Amalfi-Küste oder antiken griechischen Ruinen. Mexiko, Ägypten und Indien präsentieren sich mit ihren einzigartigen historischen Kulissen. Eine afrikanische Safari mit der Tierwelt der Savanne, die imposante Schlucht des Grand Canyon mit dem Colorado River sowie Szenen aus Polynesien und Japan eröffnen neue Perspektiven auf ferne Länder und Kulturen.

Weltweit größte Playmobil-Schausammlung

Als Playmobil-Markenbotschafter und international anerkannter Ausstellungskünstler verfügt der Hamburger Oliver Schaffer über die weltweit größte Playmobil-Schausammlung mit mehr als 400.000 Figuren und drei Millionen Einzelteilen. Seine Dioramen wurden bereits von über sechs Millionen Besuchenden in zahlreichen Museen bewundert. Ein Teil seiner Sammlung war 2009 sogar im Westflügel des weltberühmten Louvre in Paris zu sehen.

2023 konnten Besucher seine außergewöhnlichen Installationen schon einmal bei einer Ausstellung in Baiersbronn bestaunen. Dabei wurde auch die Idee zur Sonderfigur „Schwarzwald Marie“ geboren.

Dritte Auflage kommt

Nach dem überraschenden Erfolg der Erst- und Zweitauflage im vergangenen Jahr und der unvermindert hohen Nachfrage nach der kleinen Schwarzwälder Dame, wurde nun die dritte Auflage beauftragt, die zwischen Mai und Juni erhältlich sein wird.

Öffnungszeiten und Eintritt

Die Ausstellung ist vom 22. Mai bis 13. September jeweils von Dienstag bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, montags ist Ruhetag. Der Eintritt beträgt für Erwachsene fünf Euro, für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren drei Euro, Kinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 13 Euro. Mit Schwarzwald Plus ist der Einzeleintritt kostenfrei. Kostenlose Parkmöglichkeiten stehen auf dem Festplatz Aue zur Verfügung.