Ausstellung in Baiersbronn: Die Schwarzwald Marie geht auf Weltreise

Vom 22. Mai bis 13. September lädt die Baiersbronn Touristik zur Playmobil-Ausstellung „Schwarzwald Marie auf Weltreise“ in die Eislaufhalle Baiersbronn ein.
Im Rahmen von Deutschlands größter Playmobil-Sammlung, geschaffen von Diorama-Artist Oliver Schaffer, verwandelt sich die Baiersbronner Eislaufhalle in eine faszinierende Erlebniswelt für die ganze Familie. Tausende Figuren, eindrucksvolle Szenerien und unzählige liebevolle Details im Miniaturformat nehmen Besucher mit auf eine außergewöhnliche Reise rund um den Globus.