Ausstellung in Baiersbronn: Die Playmobil-Figur der Schwarzwaldmarie geht jetzt auf Weltreise

Auf Safari in Afrika, am Grand Canyon in den USA oder zu Hause Schwarzwald – eine neue Ausstellung in Baiersbronn zeigt eine Erlebniswelt mit der beliebten Spielzeugfigur im Fokus.
Die Playmobil-Figur „Schwarzwaldmarie“ begibt sich in Baiersbronn auf eine symbolische Weltreise im Miniaturformat. Vom 22. Mai bis 13. September zeigt die Baiersbronn Touristik in der Eislaufhalle die Ausstellung „Schwarzwald Marie auf Weltreise“. Sie ist Teil der Sammlung des Diorama-Künstlers Oliver Schaffer, der mit seinen Playmobil-Welten international bekannt ist.