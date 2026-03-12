Ausstellung in Albstadt: Die Familien mit Kindern stehen im Mittelpunkt

Regionale Aussteller, Vereine, Organisationen und Dienstleister stellen bei freiem Eintritt in der Festhalle Ebingen am 12. April ihr Angebot vor.
Was heutzutage immer wichtiger ist, um den nötigen Überblick zu behalten, sind Netzwerke. Über solch ein Netzwerk von jungen Frauen der Start-up-Szene in Albstadt wird in rund vier Wochen auch wieder eine besondere Messe organisiert. Angesprochen werden vor allem Familien, die großen Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität legen. Die knapp 40 Aussteller kommen allesamt aus der Region. Das alleine ist aber noch nicht das Besondere. Es geht bei der FamFair am Sonntag, 12. April, von 11 bis 17 Uhr in der Festhalle Ebingen vor allem auch um die Vernetzung, die Information und den großen Überblick.