Ausstellung in Aichhalden: Schau widmet sich zwei Sportvereinen

Der Heimat- und Geschichtsverein Aichhalden-Rötenberg beschäftigt sich bei seiner neuen Ausstellung im Rathaus mit dem Fußballverein Aichhalden und Athletenbund Aichhalden.
Wenn die zahlreichen Pokale, Medaillen, Urkunden und Wimpel in der Ausstellungsvitrine sprechen könnten, sie würden manche kuriosen Geschichten und Anekdoten ans Licht bringen. So aber muss der Betrachter sich mit Zeitungsberichten und Festschriften begnügen, um über die sportlichen Errungenschaften des AB Aichhalden und FV Aichhalden Bescheid zu wissen.