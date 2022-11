6 Ein monumentales Gebäude mit klaren Linien in Form eines Kristalls schlägt diese Gruppe vor. Das Gebäude wäre Entree des neuen Rosensteinviertels am Budapester Platz – einem von drei möglichen Standorten. Foto: Universität Stuttgart /Bu und Zhang

Die Initiative Konzerthaus Stuttgart setzt sich für eine neue Musikstätte in Stuttgart ein. Eine Ausstellung mit Entwürfen von Architektur-Studierenden zeigt, wie der Bau aussehen könnte.















Link kopiert

Zwei Sekunden gelten als ideal. So lange sollte ein Ton bei klassischen Musikkonzerten nachhallen. Herausragende Akustik zu schaffen, für Architekten ist das die Suche nach den richtigen Materialien, der besten Saalform. Es ist aber nur eine der Herausforderungen, die Architektur-Studierende der Universität Stuttgart und der Academy for Architectural Culture in Hamburg mit ihren Entwürfen für ein neues Konzerthaus in Stuttgart lösen mussten. Elf ihrer Ideen sind nun in einer Ausstellung im Stuttgarter Stadtpalais zu sehen. Ein emotionaler Moment ist das für Ralf Püpcke, Mitorganisator der Ausstellung und Teil des Vorstands des Vereins Konzerthaus Stuttgart: „Zum ersten Mal sehen wir, wie ein Konzerthaus aussehen könnte.“ Drei Balanceakte zeigen, wie komplex es ist, ein Konzerthaus für Stuttgart zu entwerfen.