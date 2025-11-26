Ausstellung im Stadtmuseum: Modell des Lahrer „Entenköpfer“ nimmt bald wieder Fahrt auf

Die Bähnle-Modellbahn dreht ab dem kommenden Wochenende ihre Runden im Stadtmuseum. Sie ist in den 1970er-Jahren im Maßstab 1:32 geschaffen worden.
„S´Bähnle kummt!“: Von 1894 bis 1952 konnte man diesen Satz oft in Lahrs Straßen hören. Die Schmalspurbahn – umgangssprachlich auch „Bähnle“, „Bähnli“ oder „Entenköpfer“ genannt – führte vom Dinglinger Bahnhof, dem heutigen Bahnhof Lahr, mitten durch die Stadt bis nach Seelbach. Mit der Sonderausstellung „S´Bähnle kummt. Lahrer Bahngeschichten im Modellbau plus Herr Flaiths Dioramen“ lässt das Stadtmuseum diese Zeit aufleben.