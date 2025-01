Ausstellung im Rathaus Herbolzheim: Ringsheimer Künstlerin bringt Landschaften auf die Leinwand

Die Künstlerin Sabina Person aus Ringsheim stellt derzeit unter dem Titel „Malerei und Druckgrafik“ in der Kleinen Galerie in Herbolzheim (Hauptstraße 47) aus. Sie ist in der Region keine Unbekannte. So waren ihre Werke etwa bereits im Jahr 2020 im Ringsheimer Rathaus zu bewundern. Damals war es ein Leporello aus 42 Bildern mit Birken als Hauptmotiv, zu denen 46 Menschen und Familien ihre Eindrücke schilderten.

In Herbolzheim sind es nun nicht mehr nur die Birken, es ist ein Gesamteinblick in ihr Schaffen: Landschaftsbilder mit Öl und Pastellkreide gemalt, fertige Linol- und Holzschnitte sowie Radierungen – das alles ist in der Kleinen Galerie zu sehen und macht Persons Liebe zur Natur deutlich.

Lesen Sie auch

Besonders im Fokus steht dabei der Wald. Seine Atmosphäre einzufangen, ist ihr vor allem in ihren großformatigen Ölbildern gelungen. „Da ich als Waldbaderin viel in der Natur unterwegs bin und auch ,plein air‘ male, kann ich mit allen Sinnen auch Einzelheiten wie etwa einen Waldboden wahrnehmen und male anschließend im Atelier die Bilder fertig“, berichtet die Künstlerin unserer Redaktion. Das Ergebnis sind Werke, die den Betrachter das positive Gefühl des Walds vermitteln und nahe am Fotorealismus sind.

Sabina Person ist auch Dozentin an der Malschule Kunterbunt in Lahr

Für Person ist die Ausstellung in Herbolzheim eine ganz besondere: Es ist die erste Einzelausstellung nach ihrem Studium an der Freien Landesakademie für Kunst in Freiburg, also die erste Einzelausstellung als offiziell ausgebildete Künstlerin, wenn auch die Kunst schon lange ein Teil ihres Lebens ist.

Person wurde 1963 am Niederrhein geboren. Nach dem Abitur studierte sie drei Semester Kunst in Siegen, war dann aber nach einem Studium der Sozialpädagogik 30 Jahre beim Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus tätig. In Wiesbaden machte sie von 2014 bis 2018 eine Grundausbildung beim Wiesbadener Künstler Roman Eichhorn. Nach dem Umzug nach Ringsheim studierte sie am Kolleg Kunst der Freien Landesakademie für Kunst Freiburg bei Dietrich Schön. Zudem ist sie Dozentin an der Malschule Kunterbunt in Lahr.

Wer sich selbst einen Eindruck von Persons Schaffen machen will: Die Öffnungszeiten der Galerie für diese Ausstellung sind dienstags von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Ab Mai werden Persons Werke auch im Ettenheimer Rathaus zu sehen sein – wenn auch mit einem anderen Schwerpunkt. Dann wird die italienische Natur in den Fokus rücken.